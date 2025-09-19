Empor Weimar 06: Vorberichte zum Wochenende 💙💛

Bereits heute um 18 Uhr treten wir Alten Herren beim TSV Kromsdorf an. Nach dem zuletzt ausgefallenen Spiel brennen wir darauf, endlich wieder auf dem Platz zu stehen.

Am Samstag um 9 Uhr muss unsere D1 beim Lokalrivalen VfB Oberweimar II ran. Gegen den jüngeren Jahrgang gehen wir als Favorit ins Spiel und wollen dieser Rolle gerecht werden.

B-Junioren Kreispokal 2.Runde 📅 Samstag 13 Uhr, Wimaria Stadion

Unsere B-Junioren spielen morgen aufgrund der Vorbereitungen für die Kirmes in Niedergernstedt im Wimaria-Stadion. In diesem Spiel wollen wir unsere Leistung abrufen und die nächste Runde erreichen.

A-Junioren Kreispokal 1.Runde 📅 Sonntag 10:30 Uhr



Am Sonntag um 10 Uhr reist unsere A-Junioren-Mannschaft zum VfB Apolda. Nach dem ärgerlichen Nichtantritt zuletzt wollen wir nun wieder einen positiven Auftritt hinlegen.

D-Junioren Freundschaftsspiel 📅 Sonntag 10:30 Uhr, Wimaria Stadion

Für unsere D3 ist der Pokal zwar bereits vorbei, doch wir nutzen die Gelegenheit zu einem Test gegen den SSV Mellingen. Besonders spannend: Unser neuer Schiedsrichter Emmanuel Bergmann leitet hier sein erstes Spiel.

Kreispokal Männer 2.Runde 📅 Sonntag 14 Uhr

Eine klare Ausgangslage haben wir beim Pokalspiel beim FSV Fortuna Hopfgarten. Nach der starken Runde im Vorjahr mit Halbfinaleinzug und einem Heimspiel vor 300 Zuschauern wollen wir auch diesmal möglichst weit kommen.

C-Junioren Kreispokal 2.Runde 📅 Montag 17 Uhr

Etwas ungewöhnlich wurde unser Spiel auf Montag verlegt. Auch hier wollen wir zeigen, dass wir im Pokal ganz vorne mitmischen können.