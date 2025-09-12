Empor Weimar 06: Vorberichte zum Wochenende 💙💛

D-Junioren Kreisliga 4.Spieltag 📅 Samstag 10:30 Uhr Wimaria Stadion
Nach der klaren Niederlage gegen den Meisterschaftsfavoriten aus Haarhausen empfängt die D3 am Wochenende den SV 70 Tonndorf. Trainer Christian Kemptner erwartet von seiner Mannschaft diesmal eine deutlich bessere Leistung.
D-Junioren Kreisliga 5.Spieltag 📅 Samstag 10:30 Uhr Wimaria Stadion
Einen „berühmten Bock umgestoßen“ hat unsere D2 zuletzt und dabei wichtige Punkte eingefahren. Nun möchte das Team von Lucas Thaubauville gegen den SV Einheit Legefeld nachlegen.
A-Junioren Kreisoberliga 3.Spieltag 📅 Samstag 10:30 Uhr
Die A-Junioren treten in Niedertrebra gegen die SG Zottelstedt an. Nach durchwachsenen Ergebnissen in den letzten Wochen will das Team endlich wieder etwas Zählbares mitnehmen. Einfach wird es nicht – die Gastgeber starteten mit einem klaren 8:1-Erfolg in die Saison.
B-Junioren Kreisliga 3.Spieltag 📅 Samstag 11:30 Uhr
Unsere B-Jugend musste zuletzt pausieren, reist nun aber hochmotiviert zum FSV Grün-Weiß Blankenhain. In der Vorbereitung trennte man sich 2:2 – ein ähnlich spannendes Duell ist zu erwarten.
E-Junioren Kreisliga 3.Spieltag 📅 Sonntag 9 Uhr Wimaria Stadion
Zum Derby am frühen Morgen empfängt unsere E1 den VfB Oberweimar. Die Gäste gehen als Favorit ins Spiel, Empor will aber mutig auftreten und die Chance auf eine Überraschung suchen.
C-Junioren Kreisliga 📅 4.Spieltag Sonntag 10 Uhr
Die C-Junioren sind bisher das Maß aller Dinge: Alle Spiele wurden gewonnen. Nun führt der Weg zum TSV Kromsdorf, wo der vierte Sieg im vierten Spiel her soll. Der Gastgeber möchte dagegen den ersten Punkt einfahren.
D-Junioren Kreisoberliga 📅 5.Spieltag Sonntag 10:30 Uhr Wimaria Stadion
Erneut Heimspielzeit für die D1 in der Kreisoberliga. Mit dem TSV Zollhaus kommt ein stark gestarteter Gegner ins Wimaria-Stadion – eine echte Herausforderung für Empor.
2.Kreisklasse Männer 3.Spieltag 📅 Sonntag 12 Uhr
In Hopfgarten war für die Dritte zuletzt nichts zu holen. Mit mehr Personal im Kader soll beim Auswärtsspiel bei SV Am Ettersburg II zumindest ein Punktgewinn möglich sein.
1.Kreisklasse Männer 5.Spieltag 📅 Sonntag 15 Uhr
Direkt im Anschluss trifft die Zweite auf die erste Mannschaft des SV Am Ettersberg. Nach dem guten Saisonstart will das Team weiter Punkte sammeln – im besten Fall mit einem Auswärtssieg.