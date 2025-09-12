Empor Weimar 06: Vorberichte zum Wochenende 💙💛

D-Junioren Kreisliga 4.Spieltag 📅 Samstag 10:30 Uhr Wimaria Stadion

Nach der klaren Niederlage gegen den Meisterschaftsfavoriten aus Haarhausen empfängt die D3 am Wochenende den SV 70 Tonndorf. Trainer Christian Kemptner erwartet von seiner Mannschaft diesmal eine deutlich bessere Leistung.

D-Junioren Kreisliga 5.Spieltag 📅 Samstag 10:30 Uhr Wimaria Stadion

Einen „berühmten Bock umgestoßen“ hat unsere D2 zuletzt und dabei wichtige Punkte eingefahren. Nun möchte das Team von Lucas Thaubauville gegen den SV Einheit Legefeld nachlegen.

A-Junioren Kreisoberliga 3.Spieltag 📅 Samstag 10:30 Uhr

Die A-Junioren treten in Niedertrebra gegen die SG Zottelstedt an. Nach durchwachsenen Ergebnissen in den letzten Wochen will das Team endlich wieder etwas Zählbares mitnehmen. Einfach wird es nicht – die Gastgeber starteten mit einem klaren 8:1-Erfolg in die Saison.

B-Junioren Kreisliga 3.Spieltag 📅 Samstag 11:30 Uhr

Unsere B-Jugend musste zuletzt pausieren, reist nun aber hochmotiviert zum FSV Grün-Weiß Blankenhain. In der Vorbereitung trennte man sich 2:2 – ein ähnlich spannendes Duell ist zu erwarten.