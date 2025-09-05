Empor Weimar 06: Vorberichte zum Wochenende 💙💛

Eine schwere Aufgabe wartet auf die D3: Auswärts trifft die Kemptner-Elf auf die bislang perfekt gestartete SG Wachsenburg Haarhausen.

Die A-Junioren wollen nach dem gelungenen Auftakt nachlegen. Im Heimspiel gegen den SSV Mellingen rollt der Ball am Samstag ab 10 Uhr in Schöndorf.

Nach der Spielverlegung am vergangenen Wochenende will die D1 ihren erfolgreichen Start in der Kreisoberliga fortsetzen. Die Gastgeber haben bislang einen Sieg und eine Niederlage verbucht.

Nach dem 0:3-Rückstand in den ersten acht Minuten beim Gastspiel in Wickerstedt ist klar: Ein wacher Start ist Pflicht. Solche Spiele dreht man nicht jede Woche. Die Gäste verloren ihr Auftaktspiel gegen Blankenhain mit 0:5.

Die E1 befindet sich noch in der Findungsphase, bekommt es nun aber mit einem der stärksten Gegner zu tun, der ins Wimaria-Stadion reist. Auch aus diesem Duell sollen wichtige Erkenntnisse gezogen werden.

D-Junioren Kreisliga 4.Spieltag 📅 Sonntag 10:30 Uhr

Die D2 wartet noch auf den ersten Saisonsieg. Nach einem Punkt aus drei Spielen geht es nun zum Gegner, der mit sechs Zählern aus drei Partien als Favorit in die Begegnung geht.

C-Junioren Kreisliga 3.Spieltag 📅 Sonntag 12:30 Uhr Wimaria Stadion



Die C1 peilt den dritten Sieg im dritten Spiel an. Gegen den SV Eintracht Wickerstedt, der einmal gewann und einmal verlor, will man die Torchancen besser nutzen als zuletzt gegen Ballstedt.

2.Kreisklasse Männer 2.Spieltag 📅 Sonntag 14 Uhr

Nach dem Sieg gegen Gaberndorf II wartet auf die dritte Mannschaft der nächste Prüfstein: Auswärts geht es zum Absteiger Fortuna Hopfgarten, der ebenfalls erfolgreich in die Saison gestartet ist.

1.Kreisklasse Männer 4.Spieltag 📅 Sonntag 15 Uhr

Die zweite Mannschaft will nach der ersten Niederlage wieder in die Spur finden. Der Gegner sammelte aus den ersten beiden Partien vier Punkte.

Kreisoberliga Männer 4.Spieltag 📅 Sonntag 15 Uhr

Die Erste trifft auswärts auf den Landesklassen-Absteiger FSV Gräfinau-Angstedt. Die Gastgeber befinden sich nach acht Abgängen im Sommer im Umbruch und holten bisher nur einen Punkt aus drei Spielen. Dennoch gehen sie als Favorit ins Duell – die Empor-Elf muss dagegenhalten, um Zählbares mitzunehmen.