Empor Weimar 06: Vorberichte zum Wochenende 💙💛

Das zweite Pflichtspiel führt unsere E1 nach Wormstedt. Noch läuft die Findungsphase, doch das Team will sich steigern und den ersten Punktgewinn anpeilen.

Nach einer wechselhaften Leistung zum Auftakt in Marlishausen will die D3 diesmal stabiler auftreten. Mit einer konzentrierten Vorstellung ist der erste Punktgewinn möglich.

D-Junioren – Kreisliga, 2. Spieltag 📅 Samstag, 10:30 Uhr, Wimaria-Stadion

Derbyzeit für unsere D2! Gegner Schöndorf reist mit drei Pflichtspielsiegen an und geht als Favorit ins Spiel. Empor will mit Einsatz und Kampfgeist dagegenhalten und den Derbycharakter nutzen.

C-Junioren – Kreisliga, 2. Spieltag 📅 Samstag, 10:30 Uhr

Beide Teams sind mit Siegen gestartet – ein spannendes Duell am 2. Spieltag. Wer von Beginn an wacher ist, kann die Auftakteuphorie bestätigen.

B-Junioren – Kreisliga, 1. Spieltag 📅 Samstag, 10:30 Uhr

Nach einer ordentlichen Vorbereitung wollen die B-Junioren in Wickerstedt gleich ein Ausrufezeichen setzen. Ein guter Start könnte Selbstvertrauen für die kommenden Wochen geben.

A-Junioren – Kreisoberliga, 1. Spieltag 📅 Sonntag, 11:00 Uhr

Die A-Junioren starten in die Kreisoberliga. Trotz holpriger Vorbereitung fährt das Team mit klarer Zielsetzung nach Magdala: Punkte zum Auftakt mitnehmen.

2. Kreisklasse St. B – 1. Spieltag 📅 Sonntag, 12:00 Uhr, Sportplatz Tröbsdorf

Die Dritte zeigte zuletzt noch Schwächen in der Defensive. Gelingt mehr Stabilität, ist ein Sieg möglich. Für Trainer Stefan David und sein Team wäre ein Auftaktsieg der perfekte Startschuss.

1. Kreisklasse Nord – 3. Spieltag 📅 Sonntag, 15:00 Uhr, Sportplatz Tröbsdorf

Unsere Zweite will die weiße Weste behalten und den Traumstart ausbauen. Schmiedehausen reist mit guten Ergebnissen im Rücken an – ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

💙💛 Empor wünscht allen Teams viel Erfolg an diesem Wochenende!