Empor Weimar 06: Vorberichte zum Wochenende 💙💛

Als klarer Außenseiter reist unsere Erste zum Meisterschaftsfavoriten Germania Ilmenau. Die Ilmenauer zählen seit Jahren zu den Top-Teams der Kreisoberliga. Doch nach dem 3:2-Erfolg zum Auftakt gegen Teichel fährt Empor mit breiter Brust in den Ilm-Kreis – vielleicht gelingt uns eine Überraschung.

SV Fortuna Frankendorf – FC Empor Weimar 06 II

Unsere Zweite startete mit einem deutlichen 10:1 gegen Kromsdorf ll perfekt in die Saison und will nun nachlegen. Fortuna Frankendorf hingegen möchte nach der Auftaktniederlage Wiedergutmachung betreiben. Es dürfte also ein spannendes Duell auf Augenhöhe werden.

Vorbereitungsspiel Männer Sonntag 15 Uhr

SV Klengel Serba – FC Empor Weimar 06 III

Für unsere neugegründete Dritte steht der letzte Test an. Beim SV Klengel Serba will das Team sich den finalen Feinschliff holen, bevor in einer Woche das Abenteuer Liga beginnt.

A-Junioren – Vorbereitungsspiel Sonntag, 11:00 Uhr Kunstrasenplatz Schöndorf

SG Empor/Berlstedt/Schöndorf – Jena Zwätzen

Zum Abschluss der Vorbereitung wartet auf unsere A-Junioren ein echter Härtetest. Gegen den Landesligisten Jena-Zwätzen soll das Zusammenspiel weiter verbessert werden. Das Ergebnis spielt dabei nur eine Nebenrolle – die Abläufe fürs erste Punktspiel stehen im Vordergrund.

B-Junioren – Vorbereitungsspiel Samstag, 10:30 Uhr Wimaria Stadion

FC Empor Weimar 06 – SG FV Bad Klosterlausnitz

Nach Licht und Schatten im letzten Test gegen Blankenhain wollen die B-Junioren nun einen positiven letzten Eindruck hinterlassen. Gegen Bad Klosterlausnitz geht es darum, Sicherheit zu gewinnen, bevor die Liga endlich startet.

C-Junioren – Kreisliga, 1. Spieltag Sonntag, 12:30 Uhr Wimaria-Stadion

FC Empor Weimar 06 – SV Blau-Weiß Schmiedehausen

Für die C-Junioren um Trainer Max Hertel wird es nun ernst. Nach einer insgesamt guten Vorbereitung soll gegen Schmiedehausen der Grundstein für eine erfolgreiche Saison gelegt werden. Ziel: die ersten Punkte im Wimaria-Stadion.

D-Junioren – Kreisoberliga, 2. Spieltag Samstag, 10:30 Uhr

Fortuna Griesheim – FC Empor Weimar 06

Griesheim unterlag zum Auftakt in Niederzimmern knapp und steht daher unter Zugzwang. Unsere D1 dagegen feierte mit dem 6:1 gegen Bad Blankenburg einen Traumstart. Mit viel Selbstvertrauen reist Empor nun nach Griesheim, wo eine kampfstarke Mannschaft wartet. Ziel ist es, auch auswärts zu punkten und die gute Frühform zu bestätigen.

D-Junioren – Kreisliga, 2. Spieltag Sonntag, 10:30 Uhr

Lok Arnstadt II – FC Empor Weimar 06 II

Unsere D2 musste zum Auftakt Lehrgeld zahlen, auch Gegner Lok Arnstadt II startete mit einer Niederlage. Beide Teams wollen nun den ersten Saisonsieg einfahren – ein spannendes Spiel ist zu erwarten.

D-Junioren – Kreisliga, 1. Spieltag Sonntag, 10:30 Uhr

SG Marlishausen – FC Empor Weimar 06 III

Premiere für unsere dritte D-Junioren-Mannschaft: Zum ersten Saisonspiel (Liga) geht es nach Marlishausen. Nach dem knappen Pokal-Aus will das Team zeigen, dass es in der Liga bestehen kann.

💙💛 Viel Erfolg allen Empor-Teams am Wochenende!