Die SG Empor Waldersee ist Meister der Kreisoberliga Anhalt 2024/2025.

Nach einer Saison in der Kreisoberliga ist die SG Empor Waldersee zurück in der Landesklasse. Die SG hat die Saison echt gerockt und sich mit nur einer Niederlage den Aufstieg redlich verdient.

Das Trainerteam um Thomas Schmidt und Sebastian Albrecht konnte dem Team neue Impulse geben. Vor allem Thomas konnte seine Erfahrungen im Spielsystem einbringen und das Team weiterentwickeln.

Das ist echt ein super Ergebnis für den ganzen Verein, der dieses Jahr sein 111-jähriges Jubiläum feiert.

Am 13.06.2025 ist die Traditionsmannschaft des 1. FC Union Berlin in Waldersee zu Gast.