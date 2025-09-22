Empor/ Vimaria: Spektakel in Kromsdorf endet 5:5

Am Freitagabend waren wir bei den Alten Herren des TSV 1928 Kromsdorf zu Gast – und die rund 50 Zuschauer bekamen ein echtes Torfestival geboten. Am Ende trennten wir uns nach einem wilden Schlagabtausch 5:5-Unentschieden.

Früh gingen die Gastgeber in Führung (14.), doch schon drei Minuten später stellte Stefan David nach Zuspiel von Dominik Greger den Ausgleich her. Noch vor der Pause legte Kromsdorf mit einem Doppelschlag nach (37./39.), aber André Nowacki brachte uns kurz vor der Halbzeit mit einem Treffer nach Vorlage von Maximilian Schrader wieder ins Spiel (40.).

Nach dem Seitenwechsel glich Ralph Ladusch per Assist von Greger zum 3:3 aus (47.), ehe Greger selbst nach Schrader-Zuspiel unsere erste Führung erzielte (59.). Kromsdorf schlug jedoch zurück und drehte das Ergebnis auf 5:4 (62./73.). Doch wir bewiesen Moral: In der 76. Minute fasste sich André Nowacki ein Herz und hämmerte den Ball mit einem satten Weitschuss zum 5:5-Endstand ins Netz.