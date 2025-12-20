 2025-12-17T10:26:01.779Z

Empor/ Vimaria : Hinrunden-Fazit Alte Herren 💙💛

Die Alten Herren starteten ruhig in die Hinrunde, lieferten aber spannende Freundschaftsspiele, darunter ein spektakuläres 5:5 in Kromsdorf. In der Rückrunde wartet ein volles Programm, unter anderem die Hallenkreismeisterschaften.

TS Ü35
SG Empor / Vimaria Weimar

Die Alten Herren haben die Hinrunde eher ruhig angehen lassen. Das Team von Trainer Hans-Jürgen Gehre absolvierte einige Freundschaftsspiele und konnte unter anderem den SV Großrudestedt sowie die Dritte Mannschaft besiegen. Nach einem spektakulären 5:5 in Kromsdorf folgte allerdings eine 0:2-Niederlage bei den Füchsen. Für die Rückrunde stehen die Kreismeisterschaften des KFA in der Halle auf dem Programm, zudem wird es insgesamt wieder ein gut gefülltes Spielprogramm geben.

