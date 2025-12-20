Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Empor/ Vimaria : Hinrunden-Fazit Alte Herren 💙💛
Die Alten Herren starteten ruhig in die Hinrunde, lieferten aber spannende Freundschaftsspiele, darunter ein spektakuläres 5:5 in Kromsdorf. In der Rückrunde wartet ein volles Programm, unter anderem die Hallenkreismeisterschaften.
Die Alten Herren haben die Hinrunde eher ruhig angehen lassen. Das Team von Trainer Hans-Jürgen Gehre absolvierte einige Freundschaftsspiele und konnte unter anderem den SV Großrudestedt sowie die Dritte Mannschaft besiegen. Nach einem spektakulären 5:5 in Kromsdorf folgte allerdings eine 0:2-Niederlage bei den Füchsen. Für die Rückrunde stehen die Kreismeisterschaften des KFA in der Halle auf dem Programm, zudem wird es insgesamt wieder ein gut gefülltes Spielprogramm geben.