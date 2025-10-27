Empor trotzt dem Sturm und siegt souverän

Trotz schwieriger Windbedingungen übernahm Empor Weimar von Beginn an die Spielkontrolle. Die Abstände zwischen den Reihen stimmten, das Zusammenspiel funktionierte, und die Gastgeber setzten Gräfenroda früh unter Druck. In der 15. Minute fiel das verdiente 1:0: Max Hertel traf nach einem starken Zuspiel von Marian Domann. Nur wenig später bedankte sich Marian Domann auf seine Weise – nach Vorarbeit von Max Hertel erhöhte er auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel hatte Empor kurzzeitig Glück, als der Schiedsrichter zunächst auf Elfmeter für Gräfenroda entschied. Nach Rücksprache mit seinem Assistenten wurde die Entscheidung jedoch richtigerweise zurückgenommen. Empor ließ sich davon nicht beirren und spielte weiter konzentriert nach vorn. Eine starke Einzelaktion von Florian Rudat im Strafraum führte zum 3:0: Mit Übersicht legte er auf Dennis Hönninger ab, der wiederum Martin Gagelmann in Szene setzte – dieser vollendete souverän. Den Schlusspunkt setzte Ben Rettberg, der sich auf der Außenbahn energisch durchsetzte, in den Strafraum eindrang und den freistehenden „Rudat“ bediente. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und erzielte den Treffer zum 4:0-Endstand.