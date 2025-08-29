Empor Schenkenberg und Blau-Gelb Falkensee wollen zu Hause nachlegen

Der 2. Spieltag der Landesklasse West steht an. Nach einem torreichen Auftakt wollen die siegreichen Teams ihre Form bestätigen, während die Verlierer des ersten Spieltags Wiedergutmachung suchen.

Morgen, 13:00 Uhr Pritzwalker FHV 03 Pritzwalk SV Babelsberg 03 Babelsberg II 13:00 PUSH

Der Pritzwalker FHV 03 lieferte am ersten Spieltag beim FSV Babelsberg 74 ein leidenschaftliches Duell, musste sich jedoch trotz der Treffer von Moritz Lucht in der 14. Minute und Josef Ullmann in der 21. Minute mit 2:3 geschlagen geben. Nun wollen die Gastgeber den Heimvorteil nutzen, um die ersten Punkte einzufahren. Die zweite Mannschaft des SV Babelsberg 03 zeigte bei der 2:4-Niederlage in Falkensee zwar offensive Ansätze, unterlag jedoch. Louis Hansen traf in der 32. Minute, Fin Frederik Slabon in der 56. Minute, doch am Ende standen keine Punkte auf der Habenseite. Beide Teams stehen nach dem Auftakt unter Zugzwang. ---

Der FSV Veritas Wittenberge/Breese erkämpfte sich beim 1:1 in Brieselang einen Punkt. Christoph Poorten brachte sein Team in der 87. Minute in Führung, bevor der Ausgleich in der Nachspielzeit noch fiel. Trotz des späten Rückschlags zeigt die Leistung, dass die Mannschaft in der Liga angekommen ist. Der FSV Babelsberg 74 startete mit einem 3:2-Heimsieg gegen Pritzwalk in die Saison. Julian Lenz eröffnete in der 9. Minute den Torreigen, Jonas Erxleben (48.) und Marvin John Jakobczyk (58.) stellten schließlich den Erfolg sicher. Mit diesem Rückenwind wollen die Gäste auch auswärts punkten. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfL Nauen VfL Nauen SSV Einheit Perleberg Perleberg 14:00 PUSH

Der VfL Nauen überzeugte beim 3:1-Auswärtssieg in Wittstock. Nach einem Rückstand durch einen Foulelfmeter in der 45. Minute drehte das Team die Partie mit Toren von Christian Czeponik (54.), Enrico Malak (77.) und Jendrik Sarnow (87.). Trotz des späten Platzverweises gegen Malak zeigten die Gäste Moral. Der SSV Einheit Perleberg hingegen musste zum Auftakt eine knappe 1:2-Heimniederlage gegen Golm hinnehmen. Lewin Julius Neukirch traf in der 90. Minute. Nun gilt es, in Nauen konzentriert aufzutreten, um nicht früh in der Saison unter Druck zu geraten. ---

Aufsteiger Borussia Brandenburg erlebte beim 2:4 in Schenkenberg ein Wechselbad der Gefühle. Nach einem Eigentor in der 4. Minute trafen Tom Signowski (23.) und Gino Koschate (27.) zum zwischenzeitlichen Anschluss, doch am Ende reichte es nicht für Zählbares. Grün-Weiß Brieselang zeigte beim 1:1 gegen Veritas Wittenberge/Breese Moral. Nach dem späten Rückstand in der 87. Minute sicherte Christoph Stoeter in der vierten Minute der Nachspielzeit den Punkt. Beide Teams wollen nun den ersten Saisonsieg einfahren. ---

Blau-Gelb Falkensee feierte mit dem 4:2 beim SV Babelsberg 03 II einen Auftakt nach Maß. Simon Anderson traf schon in der 5. Minute, Jan Kibbieß legte in der 24. und 45. Minute nach, und Francisco Schulze erhöhte in der 34. Minute. Mit dieser Offensive im Rücken geht Falkensee als Favorit in das Heimspiel. Wittstock hingegen musste nach einem Führungstor von Tommy Hordan per Foulelfmeter in der 45. Minute eine 1:3-Heimniederlage gegen Nauen hinnehmen. Nach zwei späten Gegentoren steht das Team bereits unter Zugzwang, um die ersten Punkte der Saison zu holen. ---

Grün-Weiß Golm zeigte beim 2:1-Auswärtssieg in Perleberg eine starke Leistung. Julian Hennig brachte sein Team in der 44. Minute in Führung, Jan Großer erhöhte in der 55. Minute, bevor die Gastgeber kurz vor Schluss verkürzten. Trotz des Platzverweises gegen Hennig in der 81. Minute rettete Golm den Sieg über die Zeit. Die SG Saarmund setzte sich zum Auftakt mit 2:0 gegen Premnitz durch. Florian Grigull traf in der 61. Minute, Justin Keiling machte in der 74. Minute den Sack zu. Mit dieser Stabilität will Saarmund auch auswärts bestehen. ---

Chemie Premnitz startete mit einer 0:2-Niederlage in Saarmund in die Saison. Offensiv fehlte es etwas an Durchschlagskraft, defensiv sorgten zwei Gegentore in der zweiten Halbzeit für die Ernüchterung. Nun soll zu Hause die Wende gelingen. Der Pankower SV Rot-Weiß 1921 legte als Aufsteiger einen perfekten Start hin. Mit dem 2:0-Sieg gegen Michendorf durch die Treffer von Noah Hahlweg in der 63. Minute und Tony Gnad in der 80. Minute verschaffte sich das Team sofort Respekt in der Liga. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Empor Schenkenberg 1928 Schenkenberg SG Michendorf Michendorf 15:00 PUSH