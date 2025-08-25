Empor Schenkenberg und Blau-Gelb Falkensee bejubeln jeweils ein 4:2

– Foto: SV Empor Schenkenberg

Der erste Spieltag der Landesklasse West hatte alles zu bieten: knappe Entscheidungen, klare Siege und emotionale Schlussphasen. Während Schenkenberg sein Heimspiel gewann, jubelten Golm, Falkensee und Nauen auswärts.

Fr., 22.08.2025, 19:30 Uhr FSV Babelsberg 74 FSV Babelsb. Pritzwalker FHV 03 Pritzwalk 3 2 Abpfiff Bereits in der 9. Minute brachte Julian Lenz die Hausherren in Führung und ließ die Babelsberger Fans jubeln. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur fünf Minuten später traf Moritz Lucht zum Ausgleich. Pritzwalk übernahm nun kurzzeitig die Kontrolle und belohnte sich in der 21. Minute mit dem Führungstor durch Josef Ullmann. Doch die Gastgeber steckten nicht auf. Jonas Erxleben sorgte in der 48. Minute für den umjubelten Ausgleich. Schließlich war es Marvin John Jakobczyk, der in der 58. Minute den Siegtreffer erzielte und damit den Auftakt in die neue Saison für Babelsberg perfekt machte. ---

Der Aufsteiger aus Pankow erwischte einen starken Start in die neue Saison. In einem disziplinierten Spiel sicherte Noah Hahlweg in der 63. Minute die Führung, bevor Tony Gnad in der 80. Minute mit dem 2:0 alles klar machte. Michendorf fand nur selten ins Spiel und musste sich geschlagen geben. ---

Perleberg zog in einem intensiven Spiel knapp den Kürzeren. Julian Hennig brachte Golm kurz vor der Pause in der 44. Minute in Führung, bevor Jan Großer in der 55. Minute auf 2:0 erhöhte. In der Nachspielzeit gelang Lewin Julius Neukirch mit dem Anschlusstreffer noch Ergebniskosmetik. Kurz zuvor hatte Golm durch die Rote Karte für Julian Hennig in der 85. Minute in Unterzahl agieren müssen. ---

Wittstock führte zur Pause durch einen verwandelten Foulelfmeter von Tommy Hordan in der 45. Minute, doch Nauen drehte nach dem Seitenwechsel auf. Christian Czeponik glich in der 54. Minute aus, Enrico Malak stellte in der 77. Minute die Führung her und Jendrik Sarnow setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt zum 3:1-Auswärtssieg. In der Nachspielzeit musste Nauen nach einer Gelb-Roten Karte für Enrico Malak in Unterzahl zu Ende spielen. ---

Ein torreiches Spiel bekamen die Zuschauer in Babelsberg geboten. Simon Anderson eröffnete bereits in der 5. Minute für die Gäste, bevor Jan Kibbieß in der 24. Minute erhöhte. Louis Hansen brachte Babelsberg II in der 32. Minute zurück ins Spiel, doch Francisco Schulze stellte nur zwei Minuten später in der 34. Minute den alten Abstand wieder her. Noch vor der Pause sorgte erneut Jan Kibbieß in der 45. Minute für das 4:1. Fin Frederik Slabon erzielte in der 56. Minute den letzten Treffer der Partie, die Falkensee den Auftakterfolg bescherte. ---

Brieselang und Veritas lieferten sich ein intensives Duell, das erst in den Schlussminuten seine Dramatik entfaltete. Christoph Poorten brachte die Gäste in der 87. Minute in Führung, doch in der Nachspielzeit gelang Christoph Stoeter in der 90.+4 Minute noch der umjubelte Ausgleich. Brieselang spielte die letzten 20 Minuten nach einer Roten Karte für Fatih Güllü in Unterzahl. ---

Schenkenberg legte im ersten Heimspiel los wie die Feuerwehr. Bereits in der 4. Minute ging man durch ein Eigentor von Tom Signowski in Führung, ehe Martin Rebesky in der 7. und 17. Minute auf 3:0 erhöhte. Doch Borussia Brandenburg zeigte Moral: Tom Signowski verkürzte in der 23. Minute, und Gino Koschate brachte die Gäste in der 27. Minute wieder heran. Die Entscheidung fiel jedoch in der 87. Minute, als Martin Rebesky mit seinem dritten Treffer den 4:2-Endstand besiegelte. ---