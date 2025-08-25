 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: SV Empor Schenkenberg

Empor Schenkenberg und Blau-Gelb Falkensee bejubeln jeweils ein 4:2

Landesklasse West: Die Übersicht über die Partien des 1. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LK West Brandenburg
Babelsberg II
Michendorf
Saarmund
FSV Babelsb.

Der erste Spieltag der Landesklasse West hatte alles zu bieten: knappe Entscheidungen, klare Siege und emotionale Schlussphasen. Während Schenkenberg sein Heimspiel gewann, jubelten Golm, Falkensee und Nauen auswärts.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Fr., 22.08.2025, 19:30 Uhr
FSV Babelsberg 74
FSV Babelsberg 74FSV Babelsb.
Pritzwalker FHV 03
Pritzwalker FHV 03Pritzwalk
3
2
Abpfiff

Bereits in der 9. Minute brachte Julian Lenz die Hausherren in Führung und ließ die Babelsberger Fans jubeln. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur fünf Minuten später traf Moritz Lucht zum Ausgleich. Pritzwalk übernahm nun kurzzeitig die Kontrolle und belohnte sich in der 21. Minute mit dem Führungstor durch Josef Ullmann. Doch die Gastgeber steckten nicht auf. Jonas Erxleben sorgte in der 48. Minute für den umjubelten Ausgleich. Schließlich war es Marvin John Jakobczyk, der in der 58. Minute den Siegtreffer erzielte und damit den Auftakt in die neue Saison für Babelsberg perfekt machte.

---

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr
Pankower SV Rot-Weiß 1921
Pankower SV Rot-Weiß 1921Pankower SV
SG Michendorf
SG MichendorfMichendorf
2
0
Abpfiff

Der Aufsteiger aus Pankow erwischte einen starken Start in die neue Saison. In einem disziplinierten Spiel sicherte Noah Hahlweg in der 63. Minute die Führung, bevor Tony Gnad in der 80. Minute mit dem 2:0 alles klar machte. Michendorf fand nur selten ins Spiel und musste sich geschlagen geben.

---

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
SSV Einheit Perleberg
SSV Einheit PerlebergPerleberg
SG Grün-Weiß Golm
SG Grün-Weiß GolmGW Golm
1
2
Abpfiff

Perleberg zog in einem intensiven Spiel knapp den Kürzeren. Julian Hennig brachte Golm kurz vor der Pause in der 44. Minute in Führung, bevor Jan Großer in der 55. Minute auf 2:0 erhöhte. In der Nachspielzeit gelang Lewin Julius Neukirch mit dem Anschlusstreffer noch Ergebniskosmetik. Kurz zuvor hatte Golm durch die Rote Karte für Julian Hennig in der 85. Minute in Unterzahl agieren müssen.

---

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
FK Hansa Wittstock 1919
FK Hansa Wittstock 1919Wittstock
VfL Nauen
VfL NauenVfL Nauen
1
3
Abpfiff

Wittstock führte zur Pause durch einen verwandelten Foulelfmeter von Tommy Hordan in der 45. Minute, doch Nauen drehte nach dem Seitenwechsel auf. Christian Czeponik glich in der 54. Minute aus, Enrico Malak stellte in der 77. Minute die Führung her und Jendrik Sarnow setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt zum 3:1-Auswärtssieg. In der Nachspielzeit musste Nauen nach einer Gelb-Roten Karte für Enrico Malak in Unterzahl zu Ende spielen.

---

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg II
SV Blau-Gelb Falkensee
SV Blau-Gelb FalkenseeBG Falkensee
2
4
Abpfiff

Ein torreiches Spiel bekamen die Zuschauer in Babelsberg geboten. Simon Anderson eröffnete bereits in der 5. Minute für die Gäste, bevor Jan Kibbieß in der 24. Minute erhöhte. Louis Hansen brachte Babelsberg II in der 32. Minute zurück ins Spiel, doch Francisco Schulze stellte nur zwei Minuten später in der 34. Minute den alten Abstand wieder her. Noch vor der Pause sorgte erneut Jan Kibbieß in der 45. Minute für das 4:1. Fin Frederik Slabon erzielte in der 56. Minute den letzten Treffer der Partie, die Falkensee den Auftakterfolg bescherte.

---

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Brieselang
SV Grün-Weiß BrieselangBrieselang
FSV Veritas Wittenberge/Breese
FSV Veritas Wittenberge/BreeseFSV Veritas
1
1
Abpfiff

Brieselang und Veritas lieferten sich ein intensives Duell, das erst in den Schlussminuten seine Dramatik entfaltete. Christoph Poorten brachte die Gäste in der 87. Minute in Führung, doch in der Nachspielzeit gelang Christoph Stoeter in der 90.+4 Minute noch der umjubelte Ausgleich. Brieselang spielte die letzten 20 Minuten nach einer Roten Karte für Fatih Güllü in Unterzahl.

---

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr
SV Empor Schenkenberg 1928
SV Empor Schenkenberg 1928Schenkenberg
FC Borussia Brandenburg
FC Borussia BrandenburgBorussia Bra
4
2
Abpfiff

Schenkenberg legte im ersten Heimspiel los wie die Feuerwehr. Bereits in der 4. Minute ging man durch ein Eigentor von Tom Signowski in Führung, ehe Martin Rebesky in der 7. und 17. Minute auf 3:0 erhöhte. Doch Borussia Brandenburg zeigte Moral: Tom Signowski verkürzte in der 23. Minute, und Gino Koschate brachte die Gäste in der 27. Minute wieder heran. Die Entscheidung fiel jedoch in der 87. Minute, als Martin Rebesky mit seinem dritten Treffer den 4:2-Endstand besiegelte.

---

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr
SG Saarmund
SG SaarmundSaarmund
TSV Chemie Premnitz
TSV Chemie PremnitzPremnitz
2
0
Abpfiff

Saarmund überzeugte zum Auftakt mit einem konzentrierten Auftritt und ließ defensiv kaum etwas zu. Florian Grigull sorgte in der 61. Minute für die Führung, ehe Justin Keiling in der 74. Minute den 2:0-Endstand herstellte. Damit sicherte sich Saarmund die ersten drei Punkte und einen gelungenen Start in die Saison.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 025.8.2025, 08:30 Uhr
redAutor