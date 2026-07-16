Empor-Knipser in Torlaune, Croatia-Test abgebrochen

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.
SV Empor Berlin – SV BW Berolina Mitte 49 | 6:0
Tore: 1:0 (4.), 2:0 (11.), 3:0 Quentin Paul Albrecht (28.), 4:0 Quentin Paul Albrecht (44.), 5:0 Quentin Paul Albrecht (55.), 6:0 Quentin Paul Albrecht (84.)
Nordberliner SC – Wittenauer SC Concordia II | 7:1
Wittenauer SC Concordia – BFC Südring Amed | 1:3
Tore: 1:0 Uckan Ejder (56.), 1:1 (65.), 1:2 Ali Cicek (81.), 1:3 Milan Khalife (90.)
BSV Dersim 1993 – S.D. Croatia Berlin | abgebrochen
Die Partie zwischen Dersim und Croatia wurde noch in der ersten Halbzeit abgebrochen. Grund dafür war eine schwere Verletzung von Dayvin Rehberg, der schon in der 9. Minute das 0:2 erzielte. In der Szene vor dem vorzeitigen Spielende stand Rehberg im Abseits, wurde nach dem Pfiff des Schiedsrichters von einem Gegenspieler unnötig umgegrätscht und blieb verletzt liegen. Schien- und Wadenbein sind betroffen. Die Partie wurde nicht fortgesetzt, nachdem der Dersim-Spieler noch rot sah. Ein Krankenwagen rückte an. Croatia teilte FuPa mit, man werde sich die Videoaufnahmen anschauen und eventuell sogar Strafanzeige stellen.
FV Wannsee – FSV Spandauer Kickers II | 3:2
Tore: 0:1 Savas Gedikli (15.), 1:1 Bennett Lilienthal (46.), 2:1 Nick Schüler (52.), 2:2 Yunus Acar (55.), 3:2 Ben Toure (83.)
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