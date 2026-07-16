Empor-Knipser in Torlaune, Croatia-Test abgebrochen

Archiv – Foto: Sebastian Räppold

BSV Dersim 1993 – S.D. Croatia Berlin | abgebrochen

Die Partie zwischen Dersim und Croatia wurde noch in der ersten Halbzeit abgebrochen. Grund dafür war eine schwere Verletzung von Dayvin Rehberg, der schon in der 9. Minute das 0:2 erzielte. In der Szene vor dem vorzeitigen Spielende stand Rehberg im Abseits, wurde nach dem Pfiff des Schiedsrichters von einem Gegenspieler unnötig umgegrätscht und blieb verletzt liegen. Schien- und Wadenbein sind betroffen. Die Partie wurde nicht fortgesetzt, nachdem der Dersim-Spieler noch rot sah. Ein Krankenwagen rückte an. Croatia teilte FuPa mit, man werde sich die Videoaufnahmen anschauen und eventuell sogar Strafanzeige stellen.

FV Wannsee – FSV Spandauer Kickers II | 3:2

Tore: 0:1 Savas Gedikli (15.), 1:1 Bennett Lilienthal (46.), 2:1 Nick Schüler (52.), 2:2 Yunus Acar (55.), 3:2 Ben Toure (83.)

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