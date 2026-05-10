Empor kassiert Staaken, Elf-Tore-Spektakel bei Polar Pinguin

Archiv – Foto: Sebastian Räppold

Am Wochenende steht der 29. Spieltag der Berlin-Liga an.

Tabellenführer Füchse hat am Freitagabend in Steglitz den elften Sieg in Folge gefeiert. Beim abstiegsbedrohten SSC Südwest stand es dabei aber lang null zu null. Victor Sunday (71.) und Cengizhan Haney (83.) zogen die Partie schließlich noch auf Seiten der Reinickendorfer, die zu diesem Zeitpunkt in Überzahl agierten.

Türkspor und Mariendorf haben die Punkte geteilt. Süleyman Kapan legte kurz vor der Pause für die Hausherren vor, setzte sich nach einem tiefen Ball in der Torjägerliste wieder auf die alleinige eins. Mariendorf antwortete im zweiten Durchgang. Yannik Schleske stellte den 1:1-Endstand per Abstauber her. ---

Der TSV Rudow hat das Spitzenspiel des 29. Spieltags gewonnen. Melih Hortum (2.) und Merdan Baba (37.) entschieden die Partie schon vor der Pause zugunsten des Aufsteigers. Die auf Rang zwei stehenden Gäste aus Charlottenburg könnten im Laufe des Spieltags die Verfolgerposition Nummer eins verlieren. ---

Fortuna Biesdorf konnte die beiden Siege aus den Vorwochen nicht veredeln. Nach torloser erster Halbzeit sicherten Darryl Geurts per Doppelpack und Tim Grabow Blau Weiß 90 die Punkte am Grabensprung. Blau Weiß damit nun Zweiter. Biesdorf bleibt vorerst 13. ---

Im Duell Vorletzter gegen Letzter hat die VSG Altglienicke II den Frohnauer SC abgeschossen. Saimir Koci sowie die Regionalliga-Spieler Noah Kardam und Louis Wagner trafen im ersten Durchgang. Nach der Pause legten Devin Lieberam, Rückkehrer Benjamin Telle, Eren Kocak und Moritz Tomczak nach. Altglienicke springt damit auf Platz 14. Für den Frohnauer SC wird die Luft am Tabellenende etwas dünner. ---

Den Spandauer Kickers drohte das Abrutschen in den Abstiegskampf, doch mit dem knappen Heimerfolg gegen Stern 1900 dürfte sich das wohl eher erledigt haben. Das Tor des Tages erzielte Okan Tastan kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit, als er einen Konter veredelte. ---

Polar Pinguin und Wilmersdorf lieferten sich ein echtes Spektakel. Bereits nach wenigen Sekunden eröffnete James Ifeanyichukwu Ndubueze den Torreigen. Nach einer halben Stunde führten die Hausherren gar 3:0, gaben das aber noch vor der Pause aus der Hand. Im zweiten Durchgang drehte Wilmersdorf die Partie, siegte am Ende mit 4:7. ---

Empor ist weiter richtig gut drauf und reitet die Erfolgswelle. Beim SC Staaken gewinnen die Prenzlberger verdient dank zweier Tore von Quentin Albrecht und einem Eigentor des Staakeners Louis Anthony Guske. Damit springt Empor an Staaken vorbei, ist nun Fünfter. ---

Der Berliner SC hat Big Points im Kampf um den Klassenerhalt sammeln können. Bei Hohen Neuendorf schoss Max-Fabian Wölker die Gäste per Doppelpack zum Sieg, durch den der BSC an Hohen Neuendorf vorbeizieht. Zum 16. Platz haben beide vier Punkte Vorsprung.

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