Empor II setzt Al-Dersimspor weiter unter Druck

BSV 1892 (3. Platz, 52 Punkte) zeigte mit dem 8:2 in Stern Britz seine Offensivpower. Trainer Dennis Linke hat Julius Zauner (10 Tore) und Paul Busche (9 Tore) in starker Form. Borsigwalde von Carsten Cappelle (9., 37 Punkte) verlor gegen Internationale (0:3), bleibt aber mit Furkan Yildirim (11 Tore) stets gefährlich. Das Hinspiel ging 3:1 an BSV 1892 – jetzt will Borsigwalde Revanche.