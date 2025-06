Empor II dreht Spiel - Al-Dersimspor steigt am letzten Spieltag ab

Es steht fest: Al-Dersimspor steigt am letzten Spieltag in die Bezirksliga ab, weil die Kreuzberger gegen Preussen mit 3:5 verlieren, und Empor II nach einem 0:2 Rückstand gegen Concordia Britz noch 3:2 gewinnen können. Der 17. Spieltag der Landesliga Staffel 1 hatte es in sich. Eine komplette Nachschau folgt mit allen Begegnungen. Am Mittwoch tritt der Zweite Meteor in der Berlin-Liga- Aufstiegs-Relegation beim SSC Südwest an

