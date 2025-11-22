Empor holt Big Points, Biesdorf schlägt Altglienicke spektakulär

Spitzenspiel können sie auch im Fuchsbau. Der Tabellenführer aus Reinickendorf empfängt den ersten Verfolger, die Spandauer Kickers. Beide Teams sind punktgleich. Am vergangenen Spieltag erst lösten die Füchse den kommenden Gegner auf dem Thron ab. Kann sich SpaKi Platz eins zurückholen?

In der Vorsaison konkurrierten Wilmersdorf und Stern 1900 lang um Platz eins. Auch in dieser Spielzeit richten beide den Blick nach oben. Wilmersdorf liegt nur einen Zähler hinter dem Spitzenreiter, für die Steglitzer sind es vier Punkte Rückstand. Die Form spricht für die Hausherren. Zudem hat Stern 1900 vor einer Woche das gesamte Trainerteam ausgetauscht ( FuPa berichtete ). Erstmals wieder an der Seitenlinie am Freitag: Andy Thurau.

Das Spiel ist witterungsbedingt kurzfristig ausgefallen. Der SC Charlottenburg hat Polar Pinguin zu Gast und dürfte möglicherweise mit einem Auge auf die anderen beiden Freitagsspiele schielen, denn bei entsprechenden Ausgängen könnte der SCC die Tabellenführung übernehmen. Seit sechs Spielen ungeschlagen gehen die Hausherren favorisiert ins Spiel gegen die Pinguine, die zuletzt bei den Niederlagen gegen Altglienicke II und Wilmersdorf ganze 15 Gegentore kassierten. ---

Weil die Spiele von Wilmersdorf, dem SCC sowie das direkte Duell zwischen den Füchsen und SpaKi am Freitagabend ausfielen, hatte Altglienicke II die Chance, als großer Gewinner aus dem Wochenende hervorzugehen. Doch das Team von Trainer Björn Brunnemann verlor bei Biesdorf mit 5:3. Schon nach einer halben Stunde führte die Fortuna 3:0, eine Viertelstunde vor Schluss dann 5:1. Alle weitere blieb Ergebniskosmetik aus Sicht der Gäste. ---

Nach dem 7:1 gegen Biesdorf vor dem Pokalwochenende hat Blau Weiß 90 am Samstagnachmittag nachgelegt. Gegen Hohen Neuendorf schoss der Aufsteiger Mitte der ersten Halbzeit in zehn Minuten vier Tore und zog das Spiel auf seine Seite. Matchwinner war Darryl Geurts, der insgesamt drei Mal traf. ---

Südwest stand bei Empor mächtig unter Druck, um den Anschluss nicht zu verlieren. Und es sah anfangs gut aus. James-Patrick Weiß brachte den Tabellenletzten nach einer Viertelstunde in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff glich Max Zander für Empor aus, drehte das Spiel nach Wiederanpfiff gänzlich. Hendrik Kühn machte kurz vor Spielende den Deckel drauf und sicherte Empor wichtige Punkte im Tabellenkeller. ---

Frohnau hat sich still und heimlich auf Rang sieben vorgeschoben, hängt mittendrin in der eng beieinander liegenden oberen Tabellenhälfte. Staaken ist 16., konnte zuletzt aber gegen Rudow und Empor vier Punkte sammeln und will nachlegen. ---

Der Berliner SC hat sich in der unteren Tabellenhälfte durch den 4:0-Erfolg gegen Hohen Neuendorf zumindest etwas Luft verschafft, auch wenn der Vorsprung auf die Abstiegsränge nur drei Punkte beträgt. Türkspor hat zwei Zähler mehr auf dem Konto und will auch im dritten Spiel in Serie ungeschlagen bleiben. ---

Mariendorf ist ein Stück weit das Team der Stunde. Der TSV ist seit fünf Spielen ungeschlagen, musste dabei zuletzt aber auch drei Mal in Folge die Punkte teilen. Rudow hat nach dem zwischenzeitlichen Hoch gegen Staaken und Charlottenburg verloren und liegt nur noch drei Punkte vor den Abstiegsplätzen.

