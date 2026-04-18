 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligavorschau

Empor fertigt Biesdorf im Kellerduell ab, Türkspor kassiert drei Rote

26. Spieltag der Berlin-Liga im Überblick

von ser · Heute, 21:55 Uhr · 0 Leser
Archiv
Archiv – Foto: Sebastian Räppold

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Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Am Wochenende steht der 26. Spieltag der Berlin-Liga an.

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Gestern, 19:30 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
4
1

Der Frohnauer SC wartet nach der Trainer-Trennung in der Woche auf den Effekt. Beim 1. FC Wilmersdorf entschied Marvin Kupfer die Partie fast im Alleingang für die Hausherren, erzielte die ersten drei Tore. Zwar konnte der FSC zwischenzeitlich verkürzen, doch Rodrigo Flores Kaya stellte kurz vor Spielende auf 4:1 - gleichzeitig der Endstand.

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Gestern, 19:30 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
0
3
Abpfiff

Der SC Staaken hat das Topspiel beim SC Charlottenburg verdient gewonnen. Efraim Gakpeto brachte die Gäste schon nach drei Minuten per Kopf auf die Siegerstraße. Nach etwa einer halben Stunde erhöhte Jannik Jantzen - ebenfalls per Kopf. Im zweiten Durchgang kamen die Hausherren etwas besser auf, das dritte und letzte Tor des Spiels erzielte aber wieder Staaken. Deniz Aksakal köpfte zum 0:3-Endstand ein.

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Gestern, 19:30 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
3
0
Abpfiff

Die Füchse sind nicht aufzuhalten. Im Nordduell gegen BW Hohen Neuendorf bekam der Tabellenführer in den Anfangsminuten gleich zwei Elfmeter zugesprochen, die Emre Mert Aslan beide verwandelte. Im zweiten Spielabschnitt setzte Rayan Ait Manssour der Partie den Deckel auf.

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Heute, 13:30 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
3
2
Abpfiff

Im Verfolgerduell hat Stern 1900 ein Hin und Her gegen Türkspor spät für sich entschieden. Dabei gingen die Steglitzer im ersten Durchgang zwei Mal in Führung. Türkspor konterte jeweils. Den Siegtreffer erzielte Julian Hartmann fünf Minuten vor Spielende. Unschön: Sterns Shaarawy musste verletzt raus, bei Türkspor flogen Enes Uzun (gelb-rot) und Mapalo Korntreff (rot) vom Platz. Auch der Trainer sah rot.

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Heute, 14:00 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
5
0
Abpfiff

Im Kellerduell hat Empor ein dickes Ausrufezeichen gesendet. Im Heimspiel gegen Biesdorf brachte Quentin Albrecht die Hausherren früh auf die Siegerstraße. Jason Appiah legte vor der Pause nach. Im zweiten Durchgang entschied Empor das Spiel mit drei Toren innerhalb von sechs Minuten. Albrecht erzielte seine Treffer zwei und drei, Möller besorgte den 5:0-Endstand. Damit macht Empor einen großen Sprung in der Tabelle auf Rang zehn. Biesdorf droht am Sonntag wieder unter den Strich zu rutschen.

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Morgen, 11:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
11:30live

Die Spandauer Kickers bleiben eines der formschwächsten Teams der Liga, empfangen nun den TSV Rudow. Der spielt wiederum eine konstant starke Saison als Aufsteiger, hat seit fünf Spielen nicht mehr verloren.

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Morgen, 13:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
13:00

Der Berliner SC hat sich noch nicht aus dem Abstiegskampf verabschiedet, auch wenn zum Tabellenkeller noch etwas Luft ist. Blau Weiß 90 liegt zwar nur vier Zähler vor dem Gegner, darf den Blick aber eher nach oben richten, könnte noch Platz zwei attackieren.

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Morgen, 14:00 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
14:00

Noch ein bisschen mehr Abstiegskampf als bei Empor gegen Biesdorf? Bitteschön. Polar Pinguin steht als Tabellenletzter mit schon sechs Punkten Rückstand aufs rettende Ufer gewaltig unter Druck. Der Gegner, der SSC Südwest, ist 16., hat sich durch eine bisher starke Rückrunde aber realistische Chancen auf den Ligaverbleib erarbeitet.

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Morgen, 14:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
14:30

Kann Altglienicke II den freien Fall aufhalten? Die Regionalliga-Reserve wartet seit Anfang Dezember auf einen Dreier, ist inzwischen Vorletzter. Der Abstieg in die Landesliga droht. Mariendorf steht im Tabellenmittelfeld. Für die Hausherren ist es ein richtungsweisendes Spiel, womöglich ein fast schon finaler Schritt Richtung Klassenerhalt im Erfolgsfall.

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