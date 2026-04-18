Empor fertigt Biesdorf im Kellerduell ab, Türkspor kassiert drei Rote

Archiv – Foto: Sebastian Räppold

Der Frohnauer SC wartet nach der Trainer-Trennung in der Woche auf den Effekt. Beim 1. FC Wilmersdorf entschied Marvin Kupfer die Partie fast im Alleingang für die Hausherren, erzielte die ersten drei Tore. Zwar konnte der FSC zwischenzeitlich verkürzen, doch Rodrigo Flores Kaya stellte kurz vor Spielende auf 4:1 - gleichzeitig der Endstand.

Der SC Staaken hat das Topspiel beim SC Charlottenburg verdient gewonnen. Efraim Gakpeto brachte die Gäste schon nach drei Minuten per Kopf auf die Siegerstraße. Nach etwa einer halben Stunde erhöhte Jannik Jantzen - ebenfalls per Kopf. Im zweiten Durchgang kamen die Hausherren etwas besser auf, das dritte und letzte Tor des Spiels erzielte aber wieder Staaken. Deniz Aksakal köpfte zum 0:3-Endstand ein. ---

Die Füchse sind nicht aufzuhalten. Im Nordduell gegen BW Hohen Neuendorf bekam der Tabellenführer in den Anfangsminuten gleich zwei Elfmeter zugesprochen, die Emre Mert Aslan beide verwandelte. Im zweiten Spielabschnitt setzte Rayan Ait Manssour der Partie den Deckel auf. ---

Im Verfolgerduell hat Stern 1900 ein Hin und Her gegen Türkspor spät für sich entschieden. Dabei gingen die Steglitzer im ersten Durchgang zwei Mal in Führung. Türkspor konterte jeweils. Den Siegtreffer erzielte Julian Hartmann fünf Minuten vor Spielende. Unschön: Sterns Shaarawy musste verletzt raus, bei Türkspor flogen Enes Uzun (gelb-rot) und Mapalo Korntreff (rot) vom Platz. Auch der Trainer sah rot. ---

Im Kellerduell hat Empor ein dickes Ausrufezeichen gesendet. Im Heimspiel gegen Biesdorf brachte Quentin Albrecht die Hausherren früh auf die Siegerstraße. Jason Appiah legte vor der Pause nach. Im zweiten Durchgang entschied Empor das Spiel mit drei Toren innerhalb von sechs Minuten. Albrecht erzielte seine Treffer zwei und drei, Möller besorgte den 5:0-Endstand. Damit macht Empor einen großen Sprung in der Tabelle auf Rang zehn. Biesdorf droht am Sonntag wieder unter den Strich zu rutschen. ---

Die Spandauer Kickers bleiben eines der formschwächsten Teams der Liga, empfangen nun den TSV Rudow. Der spielt wiederum eine konstant starke Saison als Aufsteiger, hat seit fünf Spielen nicht mehr verloren. ---

Der Berliner SC hat sich noch nicht aus dem Abstiegskampf verabschiedet, auch wenn zum Tabellenkeller noch etwas Luft ist. Blau Weiß 90 liegt zwar nur vier Zähler vor dem Gegner, darf den Blick aber eher nach oben richten, könnte noch Platz zwei attackieren. ---

Morgen, 14:00 Uhr Polar Pinguin Berlin Pinguin SSC Südwest 1947 SSC Südwest 14:00 PUSH

Noch ein bisschen mehr Abstiegskampf als bei Empor gegen Biesdorf? Bitteschön. Polar Pinguin steht als Tabellenletzter mit schon sechs Punkten Rückstand aufs rettende Ufer gewaltig unter Druck. Der Gegner, der SSC Südwest, ist 16., hat sich durch eine bisher starke Rückrunde aber realistische Chancen auf den Ligaverbleib erarbeitet. ---

Morgen, 14:30 Uhr TSV Mariendorf 1897 TSV 1897 VSG Altglienicke Altglienicke II 14:30 PUSH

Kann Altglienicke II den freien Fall aufhalten? Die Regionalliga-Reserve wartet seit Anfang Dezember auf einen Dreier, ist inzwischen Vorletzter. Der Abstieg in die Landesliga droht. Mariendorf steht im Tabellenmittelfeld. Für die Hausherren ist es ein richtungsweisendes Spiel, womöglich ein fast schon finaler Schritt Richtung Klassenerhalt im Erfolgsfall.

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