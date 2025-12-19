Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Rene Heinze
Empor / Berlstedt Schöndorf : Hinrunden-Fazit A Junioren 💙💛
Die A-Junioren der Spielgemeinschaft TSV Berlstedt/Neumark/Schöndorfer SV stehen nach einer ausgeglichenen Hinrunde auf Platz 5. Im Kreispokal scheiterte das Team knapp an der SG FC Saalfeld. Für die Rückrunde peilen die Jungs noch ein, zwei Plätze nach oben an.
Unsere A-Junioren in der Spielgemeinschaft mit TSV Berlstedt/Neumark und Schöndorfer SV haben eine eher mittelmäßige Hinrunde gespielt. Die Mannschaft von Trainer Christian Apel und Lukas Thiele steht nach drei Siegen, drei Unentschieden und drei Niederlagen auf dem 5. Platz von acht Teams. Im Kreispokal verpasste man mit einer 0:1-Heimpleite gegen die SG FC Saalfeld den Einzug ins Finale. Beste Torschützen im Team sind Gustav Dornhaus und Maddox Rosner, der bereits in der A-Junioren-Klasse aktiv ist. Für die Rückrunde möchte die Mannschaft noch ein bis zwei Plätze nach oben klettern.