Empor / Berlstedt Schöndorf : Hinrunden-Fazit A Junioren 💙💛

Unsere A-Junioren in der Spielgemeinschaft mit TSV Berlstedt/Neumark und Schöndorfer SV haben eine eher mittelmäßige Hinrunde gespielt. Die Mannschaft von Trainer Christian Apel und Lukas Thiele steht nach drei Siegen, drei Unentschieden und drei Niederlagen auf dem 5. Platz von acht Teams. Im Kreispokal verpasste man mit einer 0:1-Heimpleite gegen die SG FC Saalfeld den Einzug ins Finale. Beste Torschützen im Team sind Gustav Dornhaus und Maddox Rosner, der bereits in der A-Junioren-Klasse aktiv ist. Für die Rückrunde möchte die Mannschaft noch ein bis zwei Plätze nach oben klettern.

💙💛