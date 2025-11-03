Empörung über Skandal-Flyer im RWE-Block

Rot-Weiss Essen konnte beim 2:1-Heimsieg gegen den Tabellenletzten 1. FC Schweinfurt sportlich wieder jubeln. Doch während auf dem Platz gefeiert wurde, sorgte ein in der Westkurve kursierender Flyer für Ärger – dem Vorstand und einigen Anhängern hat dieser überhaupt nicht gefallen.

Aber was ist genau passiert? Dass aus den Fanszenen der Vereine Flyer durch die Kurven gehen, mit sogenannten "Blockregeln" oder "Grundsätzen", ist mittlerweile zur Normalität geworden – teilweise können diese Regeln jedoch in eine Richtung gehen, mit der sich der Verein nicht unbedingt identifizieren kann. So auch bei Rot-Weiss Essen: Da lautet einer der Grundsätze: „Keine Weiber in den ersten Reihen.“ Viele RWE-Fans äußern sich kritisch.

Eigentlich ein guter Sonntagnachmittag für die Essener an der Hafenstraße. Thorben Müsel und Marek Janssen sorgen für den sechsten Sieg der Saison und bugsieren Rot-Weiss auf Tabellenplatz fünf – punktgleich mit dem SC Verl, der auf dem Relegationsplatz steht.

Doch im Vorfeld des Spiels wurden für den Block W2 in der Essener Westkurve Flyer verteilt. In diesem Block hält sich bei jedem Heimspiel die Ultra-Szene von RWE auf. Neben üblichen Regeln, die von vielen Gruppierungen in Deutschland vorgegeben werden, wie beispielsweise die Schalpflicht und der ausgiebige Support über 90 Minuten, stand an diesem Spieltag auch ein weniger schöner Grundsatz darauf: „Keine Weiber in den ersten Reihen.“

RWE-Vorstand reagiert auf fragwürdigen Flyer

Auf der vereinseigenen Website heißt es in einem Statement des RWE-Vorstands: „Rot-Weiss Essen distanziert sich ausdrücklich und unmissverständlich von allen auf dem Flyer genannten Inhalten, die im Widerspruch zu den Werten unseres Vereins stehen.“ Weiter betont die Vereinsführung: „Rassistische, sexistische oder sonstige diskriminierende Haltungen haben bei Rot-Weiss Essen keinen Platz – weder auf den Rängen noch irgendwo anders im Umfeld unseres Vereins.“ Der Vorstand habe sich auch schon mit den Vertretern der aktiven Fanszene in Kontakt gesetzt; eine öffentliche Reaktion dieser hat es bislang noch nicht gegeben.

Gerade aus dem Netz sind viele Kommentare zu lesen, in denen Fassungslosigkeit oder derbe Kritik geäußert wird. Auf dem offiziellen Facebook-Account des Vereins ist zu lesen: „Richtiges Statement. Niemand ist größer als der Verein.“ Oder auch direkt gegen die Fanszene: „Ohne die Ultras würde sehr schnell die alte, legendäre und emotionale Stimmung mit kreativen Gesängen zurückkommen. Nicht die Ultras sind wichtig, sondern der RWE!“ Vereinzelt finden sich auch relativierende oder vorstandskritische Bemerkungen unter dem entsprechenden Beitrag, diese sind allerdings massiv in der Unterzahl.

Folglich wird dieser voraussichtlich keine größeren Konsequenzen haben; ob das vertretbar ist, bleibt weiter fraglich. Fakt ist, dass sich die meisten RWE-Anhänger und auch der Vorstand gegen einen solchen Flyer und vor allem gegen diese Regel stellen.