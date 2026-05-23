Empfingen wahrt Titelchance – Albstadt überrascht im Keller

– Foto: Dieter Frank

Die heutige Fortsetzung vom 32. Spieltag in der Landesliga, Staffel 3, bot den Zuschauern auf den Plätzen packende und emotionale Begegnungen, bei denen die weitreichenden Entscheidungen dieser Saison weiter zugespitzt wurden.

Zum Start des Spieltags verlor die bereits abgestiegene TuS Ergenzingen mit 1:6. Der VfL Nagold führte zur Pause durch die Treffer von Elias Bürkle (15.), Panagiotis Karypidis (17., 37.) und Nico Gaiser (41.) mit 4:1. Zum zwischenzeitlichen 1:2 verkürzte Gäste-Spieler Nico Gulde (24.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Jonny Rothfuss (56., 67.) mit einem Doppelpack für den 6:1-Endstand.

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Vor 100 Zuschauern feierte der BSV 07 Schwenningen einen Heimerfolg gegen das Tabellenschlusslicht. Die Gastgeber kontrollierten die Partie von Beginn an und ließen der Spvgg Freudenstadt kaum Raum zur Entfaltung. Die Torfolge eröffnete Fabio Chiurazzi in der 25. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel setzten die Hausherren ihren Offensivdrang fort, als Mauro Chiurazzi in der 62. Minute auf 2:0 erhöhte. In der Schlussphase schraubte erneut Fabio Chiurazzi das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern in der 73. Minute zum 3:0 und in der 83. Minute zum 4:0-Endstand in die Höhe. ---

Eine deutliche Angelegenheit erlebten die 100 Zuschauer auch beim überzeugenden Auftritt des VfB Bösingen gegen den SV Croatia Reutlingen. Die Hausherren erwischten einen perfekten Start in die Begegnung: Bereits in der 3. Minute erzielte Andreas Grießer die 1:0-Führung, ehe Torsten Müller nur kurz darauf in der 5. Minute auf 2:0 stellte. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Julian Bihler in der 37. Minute auf 3:0. Im zweiten Durchgang kamen die Gäste aus Reutlingen noch einmal heran, als Vincenzo Giambrone in der 50. Minute einen Foulelfmeter zum 3:1 verwandelte. Bösingen zeigte sich jedoch unbeeindruckt; Noah Kimmich markierte in der 60. Minute das 4:1 und Jannik Botzenhart stellte in der 70. Minute den 5:1-Endstand her. ---

Im Duell um die Meisterschaft gab sich die SG Empfingen beim TSV Harthausen/Scher keine Blöße und siegte vor 155 Zuschauern. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang den Gästen der wichtige Führungstreffer, als Philipp Kress in der 44. Minute das 0:1 erzielte. Nach dem Seitenwechsel baute der Favorit die Führung weiter aus: Tim Göttler traf in der 55. Minute zum 0:2. Den Schlusspunkt unter eine konzentrierte Mannschaftsleistung setzte Robin Schüssler mit dem Tor zum 0:3-Endstand in der 81. Minute. ---

Für eine Überraschung sorgte der FC 07 Albstadt, der vor 80 Zuschauern einen emotionalen Heimsieg gegen den favorisierten VfL Pfullingen feierte. Dabei begann die Partie für die Hausherren unglücklich, als Marcelo Freitas in der 10. Minute das 0:1 für Pfullingen erzielte. Albstadt bewies jedoch eine enorme Moral und kämpfte sich leidenschaftlich zurück in die Begegnung. Dominick Mitrenga besorgte in der 27. Minute den Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Spielabschnitt belohnten sich die Gastgeber für ihren Aufwand: Erneut war es Dominick Mitrenga, der in der 71. Minute den viel umjubelten Treffer zum 2:1-Endstand markierte. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Nehren SV Nehren SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen 15:00 PUSH

SV Nehren hat sich mit dem 1:0 in Freudenstadt stabilisiert und steht nun bei 52 Punkten. Damit bleibt die Mannschaft in Schlagdistanz zu den vorderen Rängen und kann den Druck auf Bösingen und Pfullingen hochhalten. Gegen SC 04 Tuttlingen wartet allerdings ein Gegner, der trotz zuletzt deutlicher Niederlage gegen Balingen II gefährlich genug ist, um jeden Nachlässigkeitsfehler zu bestrafen. Tuttlingen verlor gegen den Spitzenreiter 0:4, liegt mit 43 Punkten aber weiterhin auf Rang neun und damit keineswegs sorgenfrei. Die Gäste wissen, dass selbst diese Position noch nicht völlige Entspannung bedeutet. Genau deshalb ist dieses Spiel für beide Seiten wichtig: Nehren will oben dranbleiben, Tuttlingen unten Abstand schaffen. Viel Raum für Leichtsinn gibt es nicht. ---

Morgen, 15:00 Uhr SSC Tübingen SSC Tübingen SV Seedorf SV Seedorf 15:00 PUSH

SSC Tübingen hat mit dem 5:1 in Mühlheim ein gewaltiges Lebenszeichen gesendet. Nach Wochen voller Sorgen stehen die Gastgeber nun bei 31 Punkten und haben sich im Abstiegskampf wieder hörbar zurückgemeldet. Gegen SV Seedorf wartet nun ein direktes Duell, das in dieser Tabellenregion kaum größere Bedeutung haben könnte. Ein Heimsieg würde Tübingen weiter herausziehen. Seedorf rettete beim 1:1 gegen Nagold immerhin noch einen späten Punkt und steht ebenfalls bei 31 Zählern. Mehr Kellerkampf auf Augenhöhe geht kaum. Beide Teams wissen, was auf dem Spiel steht, beide kommen mit einem kleinen Moment der Erleichterung aus dem letzten Spieltag. Gerade solche Partien entwickeln oft eine eigene Härte, weil jede Aktion nach Tabelle riecht. ---

Morgen, 17:00 Uhr TSG Balingen Balingen II SV Zimmern SV Zimmern 17:00 PUSH

Das ist das große Spiel dieses Wochenendes. TSG Balingen II steht bei 71 Punkten und braucht nur noch einen Sieg, um den Aufstieg perfekt zu machen. Nach den überzeugenden Erfolgen in Ergenzingen und Tuttlingen wirkt der Spitzenreiter entschlossen, stabil und bereit für den letzten Schritt. Vor eigenem Publikum ist die Bühne also bereitet. Doch SV Zimmern reist nicht als Statist an. Trotz der überraschenden 1:2-Niederlage gegen Albstadt steht die Mannschaft weiter auf Rang drei und kämpft mit 57 Punkten um den Relegationsplatz. Gerade deshalb bekommt dieses Duell zusätzliche Schärfe: Balingen kann alles vollenden, Zimmern darf sich keinen weiteren Rückschlag leisten. Mehr Spannung geht in einem Spitzenspiel kaum.