Empfingen und Zimmern auswärts: Kommt das Duo nochmal ran?

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Morgen, 19:00 Uhr FC 07 Albstadt FC Albstadt TuS Ergenzingen Ergenzingen 19:00 PUSH

Für FC 07 Albstadt ist das 1:1 in Seedorf zu wenig gewesen, um die Lage wirklich zu entspannen. Mit 20 Punkten bleibt die Mannschaft tief im Keller und braucht nun dringend einen Heimsieg. Gegen TuS Ergenzingen wartet ein direkter Konkurrent, der nach dem bitteren 2:3 gegen TSV Harthausen/Scher bei nur 18 Punkten steht. Viel klarer kann die Ausgangslage kaum sein: Wer hier verliert, verliert womöglich weit mehr als nur drei Punkte. Beide Teams stehen unter maximalem Druck. Albstadt hat immerhin zuletzt gepunktet, Ergenzingen dagegen eine weitere schmerzhafte Niederlage kassiert. Gerade deshalb dürfte dieses Spiel von Nervosität, Härte und großer Vorsicht geprägt sein. Im Tabellenkeller ist es ein echtes Endspiel.

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Sa., 09.05.2026, 15:30 Uhr VfL Nagold VfL Nagold VfL Mühlheim VfL Mühlheim 15:30 PUSH

VfL Nagold hat mit dem 2:0 beim SSC Tübingen einen starken und sehr reifen Auftritt hingelegt. Mit 47 Punkten steht die Mannschaft auf Rang sechs und kann mit einem weiteren Sieg noch einmal Druck auf die Teams davor ausüben. Der Blick geht nach oben, und gerade zuhause soll das spürbar werden. VfL Mühlheim verlor zuletzt 1:3 gegen TSG Balingen II und bleibt mit 37 Punkten im gesicherten, aber nicht sorgenfreien Mittelfeld. Die Gäste haben noch genug Abstand nach unten, aber keinen Anlass, sich zurückzulehnen. Nagold geht mit mehr Rückenwind in dieses Spiel, Mühlheim muss nach der Heimniederlage eine Antwort finden. Es ist ein Duell zwischen Ambition und Absicherung. ---

Der BSV 07 Schwenningen hat mit dem 1:1 in Pfullingen und vor allem mit dem 1:0 im Nachholspiel bei SV Nehren zwei starke Signale gesendet. 42 Punkte, Rang acht, dazu neues Selbstvertrauen: Die Mannschaft wirkt gefestigt und unangenehm. Gerade im Saisonendspurt ist das eine gefährliche Mischung. Doch SG Empfingen reist als Tabellenzweiter an und weiß nach dem 0:1 gegen Nehren, dass jeder weitere Patzer schmerzt. Mit 57 Punkten ist der Rückstand auf Balingen II bereits spürbar, also bleibt kaum Raum für Ausrutscher. Dieses Spiel ist deshalb heikel: Schwenningen kommt in Form, Empfingen unter Druck. Genau daraus kann ein sehr intensiver Abend entstehen. ---

VfB Bösingen geht mit 48 Punkten als Fünfter in dieses Verfolgerduell und weiß, dass ein Heimsieg die eigene starke Saison weiter vergolden würde. Die Mannschaft steht knapp vor VfL Nagold und VfL Pfullingen, jeder direkte Erfolg hat jetzt doppelte Bedeutung. Im oberen Mittelfeld ist die Ordnung noch längst nicht hergestellt. Pfullingen musste sich zuletzt mit dem 1:1 gegen Schwenningen begnügen und steht ebenfalls bei 47 Punkten. Die Mannschaft hat damit den Kontakt zu den Teams davor gehalten, aber keinen Schritt nach vorn gemacht. Dieses Spiel ist ein klassisches Duell um Positionen, Momentum und Richtung. Wer hier gewinnt, darf das Saisonfinale mit deutlich mehr Selbstvertrauen angehen. ---

TSV Harthausen/Scher hat mit dem späten 3:2 in Ergenzingen ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt. Mit 26 Punkten bleibt die Lage trotzdem angespannt, doch der Sieg hat neue Hoffnung geweckt. Zuhause wird die Mannschaft nun versuchen, diesen Schwung mitzunehmen und gegen einen Spitzenklub erneut über sich hinauszuwachsen. SV Zimmern steht mit 56 Punkten auf Rang drei und hat nach wie vor beste Chancen, die Saison ganz weit oben zu beenden. Jeder Punktverlust kann im Rennen mit Empfingen und im Blick auf Balingen II schmerzen. Gerade deshalb ist diese Partie so reizvoll: Harthausen/Scher kämpft ums Überleben, Zimmern um den Zugriff nach oben. Mehr Gegensätze sind kaum denkbar. ---

Sa., 09.05.2026, 17:00 Uhr SV Seedorf SV Seedorf TSG Balingen Balingen II 17:00 PUSH

SV Seedorf hat beim 1:1 gegen Albstadt in letzter Minute wenigstens noch einen Punkt gerettet, doch mit 29 Zählern ist die Mannschaft noch immer nicht frei von Sorgen. Jeder weitere Zähler zählt, jeder Fehler kann in dieser Phase teuer werden. Gegen den Tabellenführer braucht es nun einen Auftritt von besonderer Disziplin. TSG Balingen II hat beim 3:1 in Mühlheim erneut ihre Klasse unter Beweis gestellt und führt die Liga mit 64 Punkten an. Die Mannschaft ist das Maß der Dinge, doch in dieser Phase der Saison wird jeder Auftritt gegen abstiegsbedrohte Gegner zu einer Prüfung auf Konzentration. Seedorf hat die größere Not, Balingen II die größere Qualität – genau darin liegt die Spannung. ---

SC 04 Tuttlingen hat mit dem wilden 4:3 bei SV Croatia Reutlingen Charakter und Offensivkraft gezeigt. Mit 40 Punkten steht die Mannschaft im gesicherten Mittelfeld und kann zuhause mit breiter Brust auftreten. Das jüngste Ergebnis hat deutlich gemacht, dass Tuttlingen gerade in offenen Spielen gefährlich bleibt. Für Spvgg Freudenstadt ist die Lage dagegen dramatisch. Mit nur 16 Punkten steht der Aufsteiger auf dem letzten Platz, ohne dass zuletzt ein frischer Impuls gesetzt werden konnte. Die Zeit für eine Wende wird knapp. Gerade deshalb ist dieses Auswärtsspiel so brisant: Freudenstadt braucht fast schon ein kleines Wunder, Tuttlingen kann mit einem weiteren Sieg die Saison endgültig beruhigen. ---

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Nehren SV Nehren SV Croatia Reutlingen Croatia Reut 15:00 PUSH