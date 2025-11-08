Empfingen nun Erster, da Balingen II patzt, Freudenstadt jubelt

Der heutige Auftakt des 15. Spieltags in der Landesliga, Staffel 3, bot eine Mischung aus klaren Favoritensiegen und packenden Schlussminuten. Während SG Empfingen die Tabellenführung übernahm, feierten Freudenstadt und Zimmern emotionale Last-Minute-Erfolge.

Die Spvgg Freudenstadt feierte einen Heimsieg – und das mit viel Kampfgeist. Vor 100 Zuschauern traf Patrick Ostojic gleich doppelt vom Punkt: In der 61. Minute und erneut in der 68. Minute verwandelte er zwei Foulelfmeter sicher zur 2:0-Führung. In der Nachspielzeit (90.+4) verkürzte Fabio Chiurazzi für Schwenningen noch, doch am Ende blieb Freudenstadt standhaft. Kurz vor dem Abpfiff sah Franck Valery Bonny Elat noch Gelb-Rot (90.). Ein Befreiungsschlag für die Schwarzwälder, die damit wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelten. ---

Ein Klassenunterschied war beim 6:0-Erfolg der SG Empfingen gegen den TSV Harthausen/Scher erkennbar. Tim Göttler legte mit seinen Treffern in der 4. und 36. Minute früh den Grundstein. Nach der Pause erhöhten Moritz Zug (52.) und Dreifachtorschütze Pascal Schoch (63., 67., 90.+1) auf den Endstand. Vor 180 Zuschauern zeigte Empfingen eine dominante Vorstellung und bleibt damit an der Tabellenspitze. Für Harthausen/Scher war es dagegen ein gebrauchter Tag. ---

Eine bittere Heimniederlage kassierte der VfL Pfullingen beim 1:2 gegen den FC 07 Albstadt. Denis Mazrekaj brachte die Gäste kurz vor der Pause (44.) in Führung. Finn Beck glich in der 64. Minute aus, doch Samed Güngör sorgte in der 84. Minute für den entscheidenden Treffer. Für Albstadt war es ein wichtiger Auswärtssieg im Kampf um den Klassenerhalt, während Pfullingen nach zuletzt stabilen Leistungen einen Rückschlag hinnehmen musste. ---

Der SV Zimmern bleibt im Titelrennen – dank eines dramatischen 2:1-Heimsiegs gegen die TSG Balingen II. Tim Heinzelmann brachte die Gastgeber in der 33. Minute in Führung, Paul Gaiser glich für Balingen in der 54. Minute aus. In der Nachspielzeit (90.+3) sorgte Jason Davitian für Jubel. Vor 300 Zuschauern feierte Zimmern damit einen späten Dreier, der den Rückstand auf die Tabellenspitze auf einen Punkt verkürzt. ---

Im Duell zwischen dem TuS Ergenzingen und dem VfL Nagold teilten sich beide Mannschaften beim 1:1 die Punkte. Elias Bürkle brachte Nagold in der 19. Minute in Führung, Simon Joshua Walser glich nach 57 Minuten für die Gastgeber aus. Trotz Chancen auf beiden Seiten blieb es beim Remis. Ergenzingen sicherte sich damit einen Achtungserfolg gegen den Favoriten, während Nagold im Aufstiegsrennen einen Dämpfer hinnehmen muss. ---

Morgen, 14:30 Uhr SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen SV Nehren SV Nehren 14:30



Der kompakte SC 04 Tuttlingen empfängt den viertplatzierten SV Nehren in einem Duell um Anschluss an die Spitze. Kleinigkeiten in Zweikampfführung und Standardqualität könnten das Gleichgewicht kippen.

Morgen, 14:30 Uhr SV Croatia Reutlingen Croatia Reut VfB Bösingen Bösingen 14:30



Der heimstarke SV Croatia Reutlingen trifft auf den robusten VfB Bösingen – ein Test für die defensive Ordnung des Gastgebers. Setzt sich die körperliche Präsenz des Favoriten durch, braucht der Außenseiter konsequente Konterwege.

Morgen, 14:30 Uhr SV Seedorf SV Seedorf SSC Tübingen SSC Tübingen 14:30



Der direkte Tabellennachbar SV Seedorf bekommt es mit dem punktgleichen Kellerteam SSC Tübingen zu tun. Nervenstärke und Klarheit im letzten Drittel entscheiden in einem Spiel, das für beide den Kurs bis zur Winterpause vorgibt.