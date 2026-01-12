Empfingen lädt zum Jubiläums-Budenzauber mit Marathon-Finale

Empfingen rüstet sich für Hallenfußball im Großformat. Der 24. Empfinger Fußballhallencup wird im 100-jährigen Vereinsjubiläum zum besonderen Winter-Höhepunkt: Der AHG-Aktivencup der SG Empfingen zieht sich über mehrere Abende, beginnt am morgigen Dienstag, bündelt zahlreiche Mannschaften in sechs Vorrundengruppen und mündet am Samstag, 17. Januar 2026, in eine Endrunde, bei der vor der sportlichen Entscheidung auch die Tombola ausgelost wird. Jede Partie dauert zwölf Minuten. Der Plan ist klar: faire Spiele, gute Verpflegung – und eine Halle, die von der ersten Minute an lebt.

Jubiläum als Kulisse: Ein Turnier mit Symbolkraft Der Empfinger Hallencup trägt mehr als nur Ergebnisse. Im 100-jährigen Vereinsjubiläum wird das Turnier ausdrücklich als Highlight angekündigt – ein Ereignis, das den Verein zusammenführt und zugleich den sportlichen Ehrgeiz anheizt. Budenzauber in Empfingen steht als Motto über dem Programm: Hallenfußball mit Tempo, direktem Duell und dem Versprechen auf viele Tore. Dass die Endrunde traditionell mit einer Tombola verbunden wird, unterstreicht den Charakter als Vereinsabend für die gesamte Fußballgemeinde. Erst die Preise, dann der Pokal – diese Abfolge gehört fest zur Dramaturgie des Turniers.

Vorrundenauftakt: Gruppe 1 und 2 eröffnen den Hallencup Der erste Turnierabend bringt direkt eine hohe Dichte an Begegnungen. In der Gruppe 1 treffen die SGM Altingen/Entringen, der TuS Ergenzingen, die Spvgg Freudenstadt, die SG SV Rosenfeld/Spfr. Ising./Brittheim sowie der FC 07 Albstadt II aufeinander. Zudem startet die Gruppe 2 mit dem TSV Hirschau, dem FC Holzhausen, dem SV Wittendorf, der SG Weildorf/Bittelbronn und der SGM Deißlingen/Lauffen. Der Spielplan ist eng getaktet, Begegnung folgt auf Begegnung, bis spät in den Abend hinein. Schon dieser Auftaktabend zeigt, dass jeder Punkt Gewicht hat und frühe Ausrutscher kaum zu korrigieren sind.

Vier Turniertage: Drei Vorrundenabende, eine Endrunde Die Struktur des AHG-Aktivencups spannt sich über vier Termine. Am morgigen Dienstag, 13. Januar 2026, beginnen die Gruppen 1 und 2 ab 18 Uhr. Am Mittwoch, 14. Januar 2026, folgen die Gruppen 3 und 4, ebenfalls ab 18 Uhr. Am Donnerstag, 15. Januar 2026, werden die Gruppen 5 und 6 ausgetragen, erneut ab 18 Uhr. Der Schlusspunkt ist die Endrunde am Samstag, 17. Januar 2026, die bereits um 14 Uhr beginnt. Diese zeitliche Staffelung macht den Cup zu einem Turnier mit langem Atem: Wer am Ende ganz oben stehen will, muss mehrere Abende bestehen und am Finaltag die entscheidenden Minuten liefern.

Mittwoch im Fokus: Gastgeber rückt ins Zentrum

Am zweiten Vorrundenabend rückt die SG Empfingen selbst ins Blickfeld. In der Gruppe 3 misst sich der Gastgeber mit dem SSC Donaueschingen, dem FC Rottenburg II, dem FC 07 Albstadt und der Spvgg Bochingen. Außerem dazu sorgt die Gruppe 4 mit der TSG Balingen II, der SG Vöhringen, der SG Dornstetten, der TSG Wittershausen und dem SC 04 Tuttlingen II für weitere Reibungspunkte. Auch hier bleibt der Modus kompromisslos: zwölf Minuten, keine Pause zum Durchatmen, jedes Spiel mit unmittelbarer Auswirkung auf die Tabelle.

Donnerstag als letzte Vorrundenbühne

Der dritte Vorrundenabend schließt die Qualifikationsphase ab. In der Gruppe 5 treten der Hegauer FV III, der FV Plochingen, der SC 04 Tuttlingen, die SG Empfingen II und der SV Heselwangen an. Die Gruppe 6 ist mit dem VfL Nagold, dem VfR Sulz, der SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden, der SGM SV Gruol/SV Erlaheim und der SpVgg Leidringen besetzt. Für viele Mannschaften ist dieser Abend die letzte Gelegenheit, sich für die Endrunde zu empfehlen. Entsprechend hoch ist die Intensität, entsprechend gering der Spielraum für Fehler.

Endrunde am Samstag: Verdichtung bis zur Entscheidung

Am Samstag, 17. Januar 2026, wird der Hallencup zur Zuspitzung. In der Endrunde treten die qualifizierten Mannschaften zunächst in vier Gruppen gegeneinander an. Erst- und Zweitplatzierte der Vorrundengruppen treffen auf die besten Gruppendritten, ehe sich das Feld über den Nachmittag hinweg lichtet. Ab dem Viertelfinale am Abend gilt dann der reine K.-o.-Modus. Halbfinals, Spiel um Platz drei und Finale verdichten den gesamten Turnierverlauf auf wenige, entscheidende Spiele.

Tombola und Rahmenprogramm als fester Bestandteil

Zur Endrunde gehört in Empfingen traditionell die Tombola. Sie wird ausgelost, bevor anschließend der Sieger des 24. Empfinger Fußballhallencups ermittelt wird. Ergänzt wird der sportliche Wettbewerb durch ein klares Versprechen der Gastgeber: Für Verpflegung ist gesorgt, die Halle soll ein Ort des Zusammenseins sein. Spieler, Zuschauer und Vereinsumfeld bilden gemeinsam den Rahmen für einen langen Finaltag.

Der Kern des Budenzaubers: Tempo, Fairness und Tore

Zwölf Minuten Spielzeit, enge Zeitfenster und eine klare Struktur prägen den AHG-Aktivencup. Empfingen setzt auf fairen Wettbewerb, hohes Tempo und die Hoffnung auf viele Tore. Mit sechs Vorrundengruppen und einer kompakten Endrunde entsteht ein Hallenturnier, das keine Nachlässigkeit erlaubt. Der 24. Empfinger Fußballhallencup wird damit zu einem sportlichen Fixpunkt im Jubiläumsjahr – drei Abende als Prüfung, ein Samstag als Entscheidung und am Ende ein Sieger, der sich durch die engsten Minuten des Winters gespielt hat.