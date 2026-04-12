Empfingen auswärts in Torlaune, Nehren schlägt Kellerkind

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Zum Abschluss des 26. Spieltags der Landesliga Württemberg, Staffel 3 haben die SG Empfingen und der SV Nehren ihre Aufgaben mit Nachdruck gelöst. Während Empfingen in Reutlingen mit großer Konsequenz gewann und den Druck auf die Spitze hochhielt, verschaffte sich Nehren mit einem Heimsieg gegen TuS Ergenzingen weiteres Gewicht in der oberen Tabellenhälfte. Für die Unterlegenen waren es dagegen schmerzhafte Rückschläge in einer heiklen Saisonphase.

In einer spannungsgeladenen Partie vor 300 Zuschauern sicherte sich der SV Zimmern einen hart erkämpften 0:2-Auswärtssieg beim SC 04 Tuttlingen. Über weite Strecken der Spielzeit agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe, wobei die Defensivreihen kaum nennenswerte Lücken anboten. Die späte Erlösung für die Gäste folgte erst in der Schlussphase: In der 83. Minute erzielte Rico Reisert den Treffer zum 0:1. Während die Hausherren in der Nachspielzeit versuchten, noch einmal zurückzukommen, sorgte Zimmern für die endgültige Entscheidung. Stefan Mutapcic markierte in der 90.+3 Minute das Tor zum 0:2-Endstand.

Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein dramatischer Abnutzungskampf, der erst in der Schlussphase seinen emotionalen Höhepunkt fand. Der Aufsteiger SSC Tübingen schien den Sieg bereits vor Augen zu haben, als Felix Müller in der 71. Minute die Führung zum 0:1 erzielte. Doch der TSV Harthausen/Scher bewies eine enorme Moral im Abstiegskampf. Innerhalb von nur zwei Minuten drehten die Hausherren die Partie komplett: Zunächst glich Matthias Endriss in der 77. Minute zum 1:1 aus, bevor Thomas Rösch in der 79. Minute den umjubelten Treffer zum 2:1-Endstand markierte. ---

In einer intensiven Begegnung vor 123 Zuschauern sah der VfL Nagold lange wie der sichere Sieger aus. Die Gäste gingen kurz vor der Pause durch Panagiotis Karypidis in der 42. Minute mit 0:1 in Führung. Nagold kontrollierte das Geschehen weitgehend, verpasste es jedoch, den Sack vorzeitig zuzumachen. Dies rächte sich in der dramatischen Nachspielzeit. Der FC 07 Albstadt warf alles nach vorne und belohnte sich in der 90.+3 Minute durch den Ausgleichstreffer von Abdussamed Akbaba. ---

Vor 100 Zuschauern lieferten sich die Spvgg Freudenstadt und der VfL Pfullingen einen turbulenten Schlagabtausch. Die Hausherren starteten mutig und gingen durch Patrick Ostojic in der 9. Minute mit 1:0 in Führung. Pfullingen antwortete jedoch prompt durch Nico Seiz (11. Minute) zum 1:1. Freudenstadt steckte nicht auf und ging durch Caleb Kaupp in der 19. Minute erneut mit 2:1 in Front, doch nur zwei Minuten später egalisierte Finn Beck (21. Minute) zum 2:2. Kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Philipp Kendel in der 49. Minute den Treffer zum 2:3-Endstand. ---

Ein wahres Fußball-Märchen mit acht Toren erlebten die 200 Zuschauer beim BSV 07 Schwenningen. Der SV Seedorf erwischte einen Traumstart durch einen Doppelpack von Frieder Mauch, der in der 2. und 44. Minute zur 0:2-Halbzeitführung traf. Nach dem Wechsel schien Schwenningen wie verwandelt und überrannte die Gäste. Fabio Chiurazzi glich mit zwei Treffern in der 51. und 53. Minute zum 2:2 aus. Mauro Chiurazzi drehte die Partie in der 62. Minute zum 3:2, ehe erneut Fabio Chiurazzi in der 70. Minute auf 4:2 erhöhte. Doch Seedorf bewies unglaubliche Nehmerqualitäten. Marvin Roth verkürzte in der 80. Minute auf 4:3, und in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) rettete Mario Grimmeißen den Gästen mit dem 4:4 einen Punkt in einem denkwürdigen Spiel. ---

Vor 250 Zuschauern untermauerte der VfB Bösingen seine Heimstärke und feierte ein Schützenfest gegen den VfL Mühlheim. Dabei begann die Partie ausgeglichen: Kevin Hezel brachte Bösingen in der 10. Minute mit 1:0 in Führung, doch der Aufsteiger aus Mühlheim drehte das Spiel durch Nino Rebholz (27. Minute) und Fabrice Winter (32. Minute) auf 1:2. Noch vor der Pause gelang Andy Zimmermann in der 40. Minute der Ausgleich. Im zweiten Durchgang brachen bei den Gästen alle Dämme. Ben Fischer (49. Minute), Jannik Botzenhart (62. Minute), erneut Kevin Hezel (67. Minute) und schließlich Leon Schlosser (85. Minute) schraubten das Ergebnis auf 6:2 in die Höhe. ---

Die SG Empfingen hat beim SV Croatia Reutlingen ein starkes Ausrufezeichen gesetzt und die Partie mit 4:0 klar für sich entschieden. Philipp Kress brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung, Robin Schüssler legte kurz vor der Pause das 2:0 nach. Damit war Empfingen früh auf Kurs und ließ die Partie danach nicht mehr kippen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Pascal Schoch mit einem Doppelpack in der 62. und 73. Minute auf 4:0. Mit nun 51 Punkten bleibt Empfingen Tabellenzweiter und setzt TSG Balingen II weiter unter Druck. Croatia Reutlingen bleibt mit 30 Punkten Elfter und kassiert einen empfindlichen Dämpfer im Kampf um mehr Ruhe im Tabellenmittelfeld. ---

Der SV Nehren hat seinen Heimauftritt gegen TuS Ergenzingen mit 3:1 gewonnen und sich damit auf 43 Punkte verbessert. Lange blieb die Partie offen, ehe Marvin Steimle in der 56. Minute das 1:0 erzielte. Nur sechs Minuten später legte Marco Binder nach und brachte Nehren mit 2:0 in eine deutlich bessere Position. Nico Gulde verkürzte in der 77. Minute zwar auf 1:2 und ließ Ergenzingen noch einmal hoffen. Doch Nikolaos Tzialidis sorgte in der 85. Minute mit dem 3:1 für die Entscheidung. Nehren festigt damit Rang sechs und wahrt den Anschluss nach oben. Ergenzingen bleibt mit 17 Punkten auf Platz 16 und tief im Abstiegskampf.