Empfindliche Niederlagen für Grefrath und Fischeln

Dabei zeigte das Team von Co-Trainer Mohamed Rifi – er vertrat seinen noch urlaubenden Chef Salah El Halimi – mit den drei Neuzugängen Timo Hölscher, Andre Mandt und Paolo Aurelio Piccinini in der Startelf. Eine Vorstellung, die Zuversicht für den Meisterschaftsauftakt am kommenden Freitag in der Grotenburg beim KFC Uerdingen machen sollte (20 Uhr).

Weil Robin Hömig schon nach drei Minuten einen Handelfmeter verwandelte, waren alle Weichen gestellt. Viermal parierte danach Fischelns Keeper Leon Buschen gut, wogegen sein Gegenüber Daniel Schwabke kaum geprüft wurde. Die beste Chance der Gastgeber setzte Niklas Geraets neben den Pfosten (21.). Für das 2:0 und 3:0 sorgte der flinke Baris Sarikaya (29./40.) und ein Leisten-Eigentor (42.) und der Ex-Kölner Hölscher (45.) sorgten für den Pausenstand.

In der zweiten Hälfte nahmen die Baumberger, bei den Louis Klotz viele gekonnte Aktionen einleitete, den Fuß deutlich vom Gas. Dennoch langte es zu zwei weiteren Treffern, die auf das Konto von Robin Schnadt (57.) und Bilal Sezer (69.) gingen. Die Platzherren mühten sich vergeblich um ein Ehrentor.

Schonnebeck zeigt kein Erbarmen