Empfindliche Niederlagen für Grefrath und Fischeln

Nichts anbrennen, im Gegensatz zum 25. Oktober 2023, wo an gleicher Stelle erst in der Verlängerung mit 6:3 gewonnen wurde, ließen die Sportfreunde Baumberg in der 1. Runde des Niederrheinpokals. Der Oberligist gewann auf dem Kunstrasenplatz im Willi-Schlösser-Sportpark beim völlig überforderten VfR Fischeln, erst Ende Juni aus der Landesliga abgestiegen, mit 7:0 (5:0).
Dabei zeigte das Team von Co-Trainer Mohamed Rifi – er vertrat seinen noch urlaubenden Chef Salah El Halimi – mit den drei Neuzugängen Timo Hölscher, Andre Mandt und Paolo Aurelio Piccinini in der Startelf. Eine Vorstellung, die Zuversicht für den Meisterschaftsauftakt am kommenden Freitag in der Grotenburg beim KFC Uerdingen machen sollte (20 Uhr).
Weil Robin Hömig schon nach drei Minuten einen Handelfmeter verwandelte, waren alle Weichen gestellt. Viermal parierte danach Fischelns Keeper Leon Buschen gut, wogegen sein Gegenüber Daniel Schwabke kaum geprüft wurde. Die beste Chance der Gastgeber setzte Niklas Geraets neben den Pfosten (21.). Für das 2:0 und 3:0 sorgte der flinke Baris Sarikaya (29./40.) und ein Leisten-Eigentor (42.) und der Ex-Kölner Hölscher (45.) sorgten für den Pausenstand.
In der zweiten Hälfte nahmen die Baumberger, bei den Louis Klotz viele gekonnte Aktionen einleitete, den Fuß deutlich vom Gas. Dennoch langte es zu zwei weiteren Treffern, die auf das Konto von Robin Schnadt (57.) und Bilal Sezer (69.) gingen. Die Platzherren mühten sich vergeblich um ein Ehrentor.
Noch böser unter die Räder kam der SSV Grefrath. Er unterlag Vorsaison-Vizemeister SpVg Schonnebeck mit 1:10 (0:5). Das Wiedersehen mit einigen ehemaligen Weggefährten aus seiner Zeit im Ruhrgebiet hatte sich SSV-Trainer Alexander Thamm natürlich ganz anders vorgestellt. Dennoch war die Begrüßungsfreude groß. Sehenswert aber der Grefrather Ehrentreffer von Lukas Hanssen zum zwischenzeitlichen 1:6 (65.). Vom Strafraumeck traf er genau in den Winkel des langen Ecks.
Gift für die guten Absichten der Grefrather waren gleich zwei Tore der Schonnebecker in der Anfangsphase durch Lennon Jung (4.) und Darko Iliy (6.). Moritz Isensee (20./24.) und Len Bachmann (41.), der auch das 9:1 erzielte (87.) sorgten für den Halbzeitstand. Nochmals Jung (54.), Marcio Elia Lopes da Silva do Vale (81.), Robin Brandner (84., Elfmeter) und Hugo Schmidt sorgten für den Rest (88.).