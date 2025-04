Empfehlen für nächste Saison

Das Nachbarschaftsduell verspricht Tore (21 in den letzten vier Vergleichen) und massenweise Wiedersehen gleichermaßen. "Schätzungsweise 90 Prozent der Mühlhausener haben eine Walldorfer Vergangenheit", sagt Kocher.

Platz sechs bis acht, darauf läuft es für den FC-Astoria Walldorf II hinaus. "Es ist natürlich etwas anderes, wenn man um die Meisterschaft oder gegen den Abstieg spielt", sagt Andreas Kocher. Der FCA-Coach ist dennoch davon überzeugt, dass keiner seiner Akteure deswegen einen Gang runterschaltet. Er erklärt: "Der ein oder andere will sich für einen neuen Vertrag empfehlen und falls es für einen nicht bei uns weitergeht, gilt es das Interesse anderer Vereine auf sich zu lenken."

Das jüngste Aufeinandertreffen war mit 3:1 eine klare Angelegenheit für den FCM. Der FCA-Coach sagt: "Wir haben etwas gutzumachen, weil wir in der Vorrunde absolut verdient in Mühlhausen verloren haben." Die Revanche steigt am Samstag um 15.30 Uhr im Walldorfer Waldstadion.

Im Tabellenkeller wird es aller Voraussicht nach zwei Heidelberger Klubs mit dem Direktabstieg erwischen, einem winkt der Strohhalm Relegation. Kocher schätzt die Lage am Tabellenende ein: "Aus der Ferne betrachtet hat es Neuenheim am schwersten. Bei Bammental und St.Leon glaube ich daran, dass es bis zum letzten Spieltag spannend bleibt."