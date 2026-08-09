Emotionsloser und souveräner Pflichtsieg

Am Sonntagnachmittag, zur besten Kreisliga-Zeit, pfiff Steffen Böhringen das Derby zwischen dem TSV Altheim/Alb und der Fortuna aus Ballendorf in der zweiten Runde des Bantleon Bezirkspokals an. Über 100 zahlende Fußball-Fans waren nach Altheim gekommen, mit dem Glauben an einen richtigen Pokalfight, wurden aber eines Besseren belehrt.

Coach Patrick Rathgeber musste seine Startelf in Vergleich zum Spiel gegen Griesingen auf 2 Positionen abändern. Moritz und Matze standen nicht zu Verfügung und wurden durch Jonas Seeger in der Innenverteidigung und Felix Ebert im Mittelfeld ersetzt. Die dritte personelle Änderung war abgesprochen, und so durfte dieses Mal Robin anstelle von Jan-David ins Tor. Nach 10 ereignislosen Minuten näherte sich der SVB in der 13ten Minute dann dem Tor. Ein Freistoß von Noah, nach einem Foul an Niko auf der halbrechten Seite, kam mit viel Zug auf das lange Eck, doch Christi war leider einen Schritt zu langsam. 3 Minuten später war er aber schnell genug. Ein wunderschöner Lauf in die Tiefe wurde von Felix gesehen, der lupfte den Ball in Christis Lauf und dank dessen Ablenkung des Torhüters ins Tor. 0:1 für den SVB. Auch Noah wollte sich in die Scorer-Liste eintragen und verzog nach Vorlage von Christi aus 16 Metern nur knapp am langen Pfosten. Schließlich zwang Niko, nach einem weiteren Freistoß, den Altheimer Torhüter zu einer schönen Flugparade. Robin brachte dann etwas Aufregung ins Spiel, als ein lockerer Pass von ihm im Aufbauspiel zum Doppelpass mit dem gegnerischen Stürmer wurde, verkaufte dies aber souverän, so dass dies die Zuschauer nur wenig aus ihrer Lethargie riss. Anschließend nochmals eine dicke Chance für Noah, nach feinem Pass von Niko, doch mit der anschließenden Auswechslung des verletzten Christi durch Jannis, dessen neue Frisur für Verwunderung bei den Zuschauern sorgte, waren die Offensivbemühungen des SVBs für die erste Halbzeit erstmal eingestellt. Holger holte sich noch eine gelbe Karte vor der Pause ab, und Kawa Demirdüken hatte urplötzlich nach einem Eckball viel zu viel Platz im Strafraum, verzog aber deutlich. Doch auch hieraus entwickelte sich keinerlei Funke für den TSV oder gar die Vorstellung, hier könnte heute etwas kippen.