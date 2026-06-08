Emotionen & Erfolg im letzten Heimspiel

David Oxenfart geht nach seiner achten Saison in Weida, in der er bei 119 Einsätzen zehn Tore erzielte. Phillip Roy, seit 2021 beim FC Thüringen, absolvierte sein 78. Spiel und traf einmal. Beide hatten ebenfalls großen Anteil am Gewinn des Meistertitels. Der Kanadier Hugh Benjamin Graham kam 2023 nach Weida, bestritt 63 Spiele und erzielte zwölf Tore. Besonders beeindruckte er mit seiner Schnelligkeit und möchte nun den Schritt in die Oberliga gehen. Christopher Lehmann, in seiner zweiten Saison beim FC Thüringen, überzeugte mit Torgefahr und Übersicht und erzielte bei 47 Einsätzen starke 24 Treffer. Björn Trinks, erst zu Beginn dieser Saison nach Weida gewechselt, kam auf 14 Einsätze und vier Tore, ehe ihn eine schwere Verletzung im Spiel gegen Neustadt außer Gefecht setzte.

Weidas Gegner, die SpVgg Geratal, hatte sich bereits in der Vorwoche durch einen 1:0-Erfolg in Bad Langensalza den Klassenerhalt gesichert und konnte entsprechend befreit aufspielen. Die ersten Chancen gehörten jedoch den Gastgebern. Nach einer Ecke von Lehmann köpfte Dörlitz am Tor vorbei, ein Freistoß von Pascal Wollnitzke blieb in der Gästemauer hängen. Die größte Gelegenheit zur Führung hatte allerdings Geratal, als Glatz Fikaj bediente, dessen Schuss jedoch von Lucas Soldera um den Pfosten gelenkt wurde. Nach einer halben Stunde ging Weida in Führung. Nach einem Missverständnis zwischen Torwart und Abwehr an der Strafraumkante setzte Oliver Peuker energisch nach, eroberte den Ball und schob ihn zum 1:0 ins leere Tor. Es war bereits sein 15. Saisontreffer.