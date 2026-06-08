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Spielbericht
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Emotionen & Erfolg im letzten Heimspiel
Nach den Verabschiedungen von Dominic und Dustin Schmidt in der Vorwoche wurde es auch diesmal sehr emotional, denn mehrere Akteure verlassen den Weidaer Verein.
von V. Georgius / FCTW · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Abschied vom Roten Hügel für Hendrik Penzel am Wochenende mit dem Spiel gegen Geratal. – Foto: Thomas Gorlt / GO-SPORTFOTOGRA
Hendrik Penzel stand 129-mal im Weidaer Tor und erzielte dabei sogar einen Treffer. 2020 übernahm er zudem das Traineramt und führte den FC Thüringen Weida in der Folgesaison sensationell zur Thüringer Meisterschaft. Danach folgten drei vierte Plätze.
David Oxenfart geht nach seiner achten Saison in Weida, in der er bei 119 Einsätzen zehn Tore erzielte. Phillip Roy, seit 2021 beim FC Thüringen, absolvierte sein 78. Spiel und traf einmal. Beide hatten ebenfalls großen Anteil am Gewinn des Meistertitels. Der Kanadier Hugh Benjamin Graham kam 2023 nach Weida, bestritt 63 Spiele und erzielte zwölf Tore. Besonders beeindruckte er mit seiner Schnelligkeit und möchte nun den Schritt in die Oberliga gehen. Christopher Lehmann, in seiner zweiten Saison beim FC Thüringen, überzeugte mit Torgefahr und Übersicht und erzielte bei 47 Einsätzen starke 24 Treffer. Björn Trinks, erst zu Beginn dieser Saison nach Weida gewechselt, kam auf 14 Einsätze und vier Tore, ehe ihn eine schwere Verletzung im Spiel gegen Neustadt außer Gefecht setzte.
Weidas Gegner, die SpVgg Geratal, hatte sich bereits in der Vorwoche durch einen 1:0-Erfolg in Bad Langensalza den Klassenerhalt gesichert und konnte entsprechend befreit aufspielen. Die ersten Chancen gehörten jedoch den Gastgebern. Nach einer Ecke von Lehmann köpfte Dörlitz am Tor vorbei, ein Freistoß von Pascal Wollnitzke blieb in der Gästemauer hängen. Die größte Gelegenheit zur Führung hatte allerdings Geratal, als Glatz Fikaj bediente, dessen Schuss jedoch von Lucas Soldera um den Pfosten gelenkt wurde. Nach einer halben Stunde ging Weida in Führung. Nach einem Missverständnis zwischen Torwart und Abwehr an der Strafraumkante setzte Oliver Peuker energisch nach, eroberte den Ball und schob ihn zum 1:0 ins leere Tor. Es war bereits sein 15. Saisontreffer.
Nach der Pause hatte Simon Fuchs gleich zweimal die Chance auf das 2:0, doch der zweite Treffer ließ zunächst auf sich warten. Geratal wurde mutiger und kam seinerseits zu einer Großchance, als Rodney den Ball aus kurzer Distanz nicht über die Linie brachte. Die Entscheidung fiel schließlich durch einen sehenswerten Angriff der Gastgeber. Einen Querpass durch den Strafraum erlief der eingewechselte Gregor Kuhn und vollendete technisch stark zum 2:0-Endstand. Durch den Sieg ist Weida nun punktgleich mit Eichsfeld, liegt im Kampf um Platz drei jedoch aufgrund der schlechteren Tordifferenz weiterhin zurück. Das letzte Punktspiel der Saison bestreitet der FC Thüringen Weida bei Wacker Nordhausen.