Emotionen, Tempo und viel Spannung in Kleve-Geldern

SV Rindern – Sportfreunde Broekhuysen (Donnerstag, 20 Uhr). Ein langes Wochenende ist etwas Feines: Viele nutzen den Feiertag am Freitag für einen Kurzurlaub oder um einfach Zeit mit der Familie oder Freunden zu verbringen. Vielleicht auch deshalb steigt die Partie der beiden Bezirksligisten bereits am Donnerstagabend.

Und wenn alles glatt läuft, dann könnten die Sportfreunde auf dem zweiten Platz ins Wochenende starten. Drei zusätzliche Punkte würden die Broekhuysener mindestens bis Sonntagabend am TuS Stenern vorbeiziehen lassen. Der SV Rindern ist seit drei Spielen sieglos und muss in dieses Tagen eher den Tabellenblick nach unten richten. Aber: Der SVR ist sicherlich kein Selbstläufer für die Broekhuysener. Was Druck im Kessel alles bewirken kann, ist hinlänglich bekannt. Ein packendes Flutlichtduell dürfte in jedem Fall vorprogrammiert sein – sofern die Spieler noch nicht gedanklich im langen Wochenende sind.⇥cad

Alemannia Pfalzdorf II – BV Sturm Wissel (Sonntag, 15.30 Uhr). Der Aufsteiger aus Pfalzdorf war unglücklich in die neue Saison der Kreisliga A Kleve/Geldern gestartet. Vier Spiele, vier Niederlagen lautete die ernüchternde Bilanz nach einem Monat A-Liga. Doch das junge Team von Trainer Christians Offermanns scheint sich nun an die raue Luft im Kreisliga-Oberhaus gewöhnt zu haben. Denn aus den vergangenen drei Partien, allesamt auf des Gegners Platz, haben die Pfalzdorfer stolze sieben Punkte gesammelt. Und diese Serie soll gegen den Mitaufsteiger aus Wissel, der bereits zehn Punkte auf der Habenseite hat, auch nicht reißen.⇥pf