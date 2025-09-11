Emotionen sind garantiert Vorbericht

Mit zwei Derbys startet die Fußball-Bezirksliga, Staffel 4, am Freitagabend in den Spieltag. Erkelenz empfängt Kuckum, Mariadorf „reist“ nach Oidtweiler.

Zwei kurze Wege, zwei Rivalitäten: Der 3. Spieltag der Fußball Bezirksliga, Staffel 4, hält am Freitagabend gleich zwei Nachbarschaftsduelle unter Flutlicht bereit – im Kreis Heinsberg empfängt der SC Erkelenz Aufsteiger Niersquelle Kuckum, im Fußballkreis Aachen bittet Concordia Oidtweiler die Alemannia aus Mariadorf zum Derby. Vieles spricht für intensive 90 Minuten: volle Kulissen, enge Duelle und eine Portion Brisanz, die in dieser Frühphase der Saison ein Stück weit richtungsweisend sein kann.

Absteiger empfängt Aufsteiger

Gerade einmal vier Kilometer liegen zwischen den beiden Spielstätten. Noch in der Vorsaison trennten die beiden Teams sogar zwei Ligen: Erkelenz geht in das Flutlichtspiel als Absteiger, Kuckum als Aufsteiger. Ebenfalls brisant: Beide Teams wollen endlich in die Saison finden, stehen sie beide doch nach zwei Spielen mit null Punkten in der unteren Tabellenhälfte.

Der Landesligaabsteiger von Trainer Pascal Thora unterlag zum Auftakt Ay-Yildizspor Hückelhoven mit 1:2, in der Vorwoche setzte es ein 3:4 in Kohlscheid – nach zwischenzeitlicher 3:2-Führung. Kuckum hingegen bot Aufstiegsfavorit Germania Hilfarth am ersten Spielt beim 1:2 gut Paroli, vorige Woche setzte es dann jedoch ein 0:3 bei Mitaufsteiger Falke Bergrath. Wer am Freitagabend gewinnt, kann erst mal ein wenig durchatmen, der Verlierer hängt vorerst im Tabellenkeller fest.

Hitzige Atmosphäre

In Oidtweiler dürften am Freitagabend sicher wieder viele Zuschauerinnen und Zuschauer den Weg zum Platz finden, wenn die Concordia den Nachbarn aus Mariadorf empfängt. Sportlich bringt das Duell zusätzliche Spannung mit: Oidtweiler hatte zum Auftakt mit einem 3:1 bei der SG Stolberg durchaus Stärke demonstriert, kassierte zuletzt aber daheim ein deutliches 1:4 gegen den Aufstiegsanwärter Germania Eicherscheid.

Mariadorf reist mit der Ansage an, möglichst den ersten Dreier einzufahren – trotz personeller Engpässe durch Verletzungen, Urlaub und Sperre. Das Team von Trainer Mirko Braun hat in den ersten beiden Partien seine Stärken angedeutet, blieb aber unbelohnt: In Richterich fiel der 5:5-Ausgleich in der Nachspielzeit, gegen die SG Stolberg entschied der Gegentreffer zum 2:3 die Partie in der letzten Minute. Im Derby soll die Stabilität nun möglichst bis zum Schluss stimmen. Die Concordia wiederum will die Heimstärke wieder unter Beweis stellen und die drei Zähler in Oidtweiler behalten. Eine hitzige Atmosphäre ist garantiert.

Die Spiele am Wochenende: Erkelenz - Kuckum, Oidtweiler - Alem. Mariadorf (beide Fr. 20.00), Richterich - Kohlscheider BC, Bergrath - DJK FV Haaren, Germ. Hilfarth - Konzen, VfR Würselen - Roetgen (alle So. 15.00), SG Stolberg - Ay-Yildizspor Hückelhoven (So. 15.30)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de