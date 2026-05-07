 2026-05-06T12:44:31.715Z

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„Emotionen pur“ – Rückkehrer Daniel Baltzer hält Elfmeter und steigt in die Regionalliga auf

Aufstieg mit Landsberg

von Thomas Ernstberger · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Daniel Baltzer (mi.) hielt bei seinen Comeback einen Elfmeter und steigt mit Landsberg in die Regionalliga auf.
Daniel Baltzer (mi.) hielt bei seinen Comeback einen Elfmeter und steigt mit Landsberg in die Regionalliga auf. – Foto: Thomas Ernstberger

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Der TSV Landsberg schafft den Aufstieg in die Regionalliga. Daniel Baltzer parierte den entscheidenden Elfmeter nach nur 14 Tagen Training.

Was für ein Comeback für Daniel Baltzer: Genau 14 Tage nach seinem ersten Training beim TSV Landsberg durfte respektive musste der in Weilheim lebende Torwart Daniel Baltzer im Tor des Bayernliga-Zweiten ran. Beim 2:1-Sieg auswärts gegen den TuS Geretsried wurde der 30-Jährige in der 60. Minute für Leo Leimeister eingewechselt.

Fr., 01.05.2026, 13:00 Uhr
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Abpfiff

Der kurzfristig aus dem „Fußball-Ruhestand“ zurückgeholte ehemalige Torwart des 1. FC Penzberg zeigte eine starke Partie und hielt in der sechsten Minute der Nachspielzeit einen Foul-Elfmeter von Belmin Idrizovic – und damit den Landsberger Sieg fest. „Das waren Emotionen pur“, erzählt der Torwart, der sich jetzt sogar Regionalliga-Aufsteiger nennen darf.

Der Sprung der Landsberger in die vierte Liga steht seit Samstag – nach dem 1:1 des TSV 1860 München in Schweinfurt – fest. Denn die zweite Mannschaft der Löwen muss in der Bayernliga bleiben – und Landsberg darf als Vizemeister hoch. Den ersten Regionalliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte feierten die Landsberger auf Mallorca – allerdings ohne Elfer-Held Baltzer. Der Weilheimer Polizist bekam so kurzfristig nicht Dienstfrei.