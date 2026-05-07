„Emotionen pur“ – Rückkehrer Daniel Baltzer hält Elfmeter und steigt in die Regionalliga auf Aufstieg mit Landsberg von Thomas Ernstberger · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Daniel Baltzer (mi.) hielt bei seinen Comeback einen Elfmeter und steigt mit Landsberg in die Regionalliga auf. – Foto: Thomas Ernstberger

Der TSV Landsberg schafft den Aufstieg in die Regionalliga. Daniel Baltzer parierte den entscheidenden Elfmeter nach nur 14 Tagen Training.

Was für ein Comeback für Daniel Baltzer: Genau 14 Tage nach seinem ersten Training beim TSV Landsberg durfte respektive musste der in Weilheim lebende Torwart Daniel Baltzer im Tor des Bayernliga-Zweiten ran. Beim 2:1-Sieg auswärts gegen den TuS Geretsried wurde der 30-Jährige in der 60. Minute für Leo Leimeister eingewechselt. Fr., 01.05.2026, 13:00 Uhr TuS Geretsried Geretsried TSV Landsberg TSV Landsb. 1 2 Abpfiff Der kurzfristig aus dem „Fußball-Ruhestand“ zurückgeholte ehemalige Torwart des 1. FC Penzberg zeigte eine starke Partie und hielt in der sechsten Minute der Nachspielzeit einen Foul-Elfmeter von Belmin Idrizovic – und damit den Landsberger Sieg fest. „Das waren Emotionen pur“, erzählt der Torwart, der sich jetzt sogar Regionalliga-Aufsteiger nennen darf.