Emotionen pur: Der SV Reinstetten gewinnt den Südpack Cup

– Foto: SV Reinstetten

Am heutigen Samstag lieferten sich drei Herrenteams beim Südpack Cup im Reinstettener Waldstadion intensive Begegnungen. In packenden Duellen über jeweils 60 Minuten Spielzeit bewies der gastgebende Landesligist SV Reinstetten starke Nerven und sicherte sich die volle Punktausbeute. Die Bezirksligisten SV Ochsenhausen und SG Ringschnait/Mittelbuch trugen mit großem Einsatz zu einem durchweg fesselnden Turniertag bei, der auch als Stadtpokal 2026 ausgetragen wurde.

Umjubelter Auftakt der Gastgeber

Das mit Spannung erwartete Turnier der Gruppe begann mit einem kräftezehrenden Aufeinandertreffen zwischen dem SV Reinstetten und dem SV Ochsenhausen. In einer hart umkämpften Partie setzten sich die Gastgeber am Ende knapp mit 1:0 durch. Der Ausgang verdeutlichte die sichtbare Leidenschaft, mit der beide Mannschaften auf dem Rasen agierten und dem Publikum ehrlichen Fußball boten.

Offensive Stärke und zahlreiche Tore

Im weiteren Verlauf des Turniers zeigte der SV Reinstetten seine offensive Entschlossenheit. Gegen die SG Ringschnait/Mittelbuch entfaltete sich ein über weite Strecken mitreißendes Spiel. Mit einem deutlichen 5:2-Erfolg unterstrich die Heimmannschaft ihre bemerkenswerte Tagesform und beendete den sportlichen Teil mit sechs Punkten und insgesamt 6:2 Toren.

Leidenschaftlicher Einsatz bis zum Schlusspfiff

Auch die Begegnung zwischen dem SV Ochsenhausen und der SG Ringschnait/Mittelbuch war von spürbarem Ehrgeiz geprägt. Der SV Ochsenhausen mobilisierte erfolgreich seine Reserven und entschied die Partie mit 3:1 für sich. Damit sammelte die Mannschaft drei Punkte bei einem Torverhältnis von 3:2, während die SG Ringschnait/Mittelbuch trotz spürbaren Kampfgeistes ohne Punktgewinn und mit 3:8 Toren aus dem Wettbewerb ging.

Kollektive Freude nach dem Abpfiff

Nach den intensiven Spielen auf dem Rasen findet nun die sportliche Begeisterung noch keinen Abschluss. Es steht nämlich anschließend ein Elfmeterturnier an. Der lange Fußball-Samstag klingt schließlich bei einer gemeinsamen WM-Übertragung aus.