Emotionen pur

Walldorfs Kapitän Marcel Carl absolvierte am Samstag sein 300. Regionalligaspiel – herzlichen Glückwunsch! Der Rekordtorschütze der Regionalliga Südwest ließ es sich nicht nehmen mit einem Kopfballtreffer in der 12. Minute nach einem Eckball von Maximilian Waack den Torreigen zu eröffnen. Die Führung währte jedoch nicht lange, Keanu Staude hatte die schnelle Antwort parat und glich nach einer Viertelstunde Spielzeit zum 1:1 aus (15.). Die Partie blieb hochunterhaltsam, von Yasin Zor auf die Reise geschickt, ließ Konrad Riehle zwei Gegenspieler stehen, um im Anschluss gegen die Laufrichtung des Keepers die neuerliche 2:1-Führung zu erzielen (21.). Aber auch diesmal konnte man den Vorsprung nur wenige Minuten halten, in der 24. Minute köpfte Offenbachs Ron Berlinski beinahe postwendend den 2:2-Ausgleich. In der Folge glänzte der FCA mit Dominanz und Intensität, in der 42. Minute lag der Ball im Offenbacher Tor, Schiri Huthmacher pfiff die Aktion jedoch ab aufgrund eines angeblichen Offensivfouls im Rahmen der Torvorlage durch Zor.

Unverändert kamen beide Mannschaften aus der Halbzeitpause zurück. Das Spielgeschehen sollte sich ähneln, Walldorf drückte und hatte durch Carl und Zor die ersten guten Torabschlüsse (54./59.). Nach einer Stunde Spielzeit sah Offenbachs Torschütze Staude nach wiederholtem Foulspiel die Gelb/Rote Karte, fortan spielten die Gäste in Unterzahl. Kurz darauf hatte Carl eine Hundertprozentige, auf Zuspiel von Riehle bugsierte er die Kugel aus kurzer Distanz über das Tor (64.). Die zehn Offenbacher fighteten im weiteren Verlauf leidenschaftlich und gingen nach einem Eckball durch einen Kopfballtreffer von Jona Borsum erstmals in Führung (74.). In der Schlussviertelstunde stemmte sich der FCA vehement gegen die drohende Niederlage, der kurz zuvor eingewechselte Leon Volz hatte in der 78. Minute am langen Pfosten eine sehr gute Kopfballgelegenheit. Kurz danach schepperte das Offenbacher Aluminium, auf Zuspiel von Jacob Collmann zielte Carl zu genau – Latte (80.). Unermüdlich rannte der FCA an und erzielte folgerichtig den 3:3-Ausgleich, zwei Joker konnten sich in dieser Aktion auszeichnen, nach einem langen Pass von Iosif Maroudis startete Baton Hajrizaj durch, der frei vor den herausstürmenden Brinkies die Übersicht behielt und ins lange Eck traf (90.). Damit aber nicht genug, in der zweiten Minute der Nachspielzeit dezimierten sich die Gäste erneut, Torschütze Borsum sah nach einem hartem Einsteigen gegen Collmann ebenfalls die Gelb/Rote Karte (90.+2), der OFC war nur noch zu neunt. Das letzte Wort in dieser rasanten und am Ende hitzigen Partie hatte Walldorf, praktisch mit der letzten Aktion gelang ihnen der vielumjubelte 4:3-Siegtreffer, auf Zuspiel von Marvin Mutz überwand Zor OFC-Keeper Brinkies mit einem platzierten Schuss aus spitzem Winkel (90.+7).