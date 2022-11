Emotionen ohne Ende im Derby zwischen Rödinghausen und Preußen Westfalenliga: Siegtor fällt in der 90. Minute durch Berkant Güner. Die Gastgeber flippen aus, die Gäste schimpfen auf den Schiri.

Fünf Tore, ein nicht gegebener Elfmeter, ein Platzverweis und ausflippende Gastgeber nach dem Siegtor in der Schlussminute: das Derby in der Fußball-Westfalenliga zwischen dem SV Rödinghausen II und FC Preußen Espelkamp bot Emotionen ohne Ende auf und neben dem Platz. Und einen Last-Minute-Sieger durch Berkant Güners Treffer zum 3:2 (2:0).

Happy End durch Güner

Für letzteren fand der Sonntag Nachmittag auf dem Kunstrasenplatz am Häcker Wiehenstadion so doch noch ein Happy End. Güner war es nämlich, der in der 72. Minute nach starker Vorarbeit von Janis Büscher das 3:2 hätte machen müssen, aber das fast leere Tor nicht traf. Doch Ende gut, alles gut bei den Gastgebern: in der 90. Minute holte Berkant Güner das 3:2 einfach nach.

Hollenberg: "Entwicklung sieht sehr gut aus"

So fand das turbulente Derby nach einer Rödinghauser 2:0-Halbzeitführung und dem zwischenzeitlichen Espelkamper Ausgleich doch noch einen Sieger. Einen verdienten, wie SVR-Trainer Björn Hollenberg anschließend herausstellte, „weil unser junges Team den individuell unglaublich stark besetzten Gegner mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpft und den Matchplan auch nach dem 2:2 durchgezogen hat“. Für Rödinghausens U23 (verstärkt mit Jan Bach, Nico Tübing, Janis Büscher und Paul Danner aus der Ersten) war es der dritte Dreier in Folge. Hollenberg: „Wir sind voll angekommen in der Liga, die Entwicklung sieht sehr gut aus.“