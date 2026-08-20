Emotionen mit Berg- und Talfahrt im Nordfriesland-Derby

Boah und Herrje! Die Gefühle nach dem 2:2 im Nordfriesland-Derby zwischen dem letztjährigen Aufsteiger TSV Hattstedt und dem aktuellen mit dem Husumer SV liegen marginal an den Grenzen von himmelhochjauzend, zu Tode getrübt! Während die Gäste aus Husum im Nachholspiel am Mittwochabend nach zahlreichen vergebenen Hochkarätern und einer doppelten Überzahl wie der sichere Sieger aussahen, feierten die Hausherren aus Hattstedt in Unterzahl das 2:2 in der Nachspielzeit wie den Gewinn der Meisterschaft.
Die Begegnung geht vor 369 Zuschauern gleich furios los für die Gastgeber. Mit der zweiten Großchance kommt das 1:0 bereits in der 5. Minute. Damit startet die Nisson „drei Punkte gegen einen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf“ verheißungsvoll in diesem Nordfriesland-Derby der noch nicht mal sechs Kilometer entfernten Städte in der Landesliga Schleswig. Doch Husum übernahm nach Startschwierigkeitenim Anschluss das Kommando.
„Wir hatten in der Anfangsphase Probleme, ins Spiel zu finden. Insgesamt haben wir aber wieder Chancenwucher betrieben. Wir waren die klar spielbestimmende Mannschaft ab der 20. Minute, haben etliche Chancen im Eins-gegen-eins liegen lassen. Müssen dieses Spiel einfach mit mehreren Toren Unterschied gewinnen“, schilderte Husum-Trainer Michael Schmidt die schwierige Anfangsphase und den folgenden Chancenwucher. Den verdienten Ausgleich besorgte schließlich Daouda Soumah in der 30. Minute nach einem flachen Zuspiel von außen. Schon der 4. Saisontreffer des Sturm- und Spielführers.
Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel zugunsten der Gäste. In der 59. Minute zeigte die Schiedsrichterin Thao-Vy Nguyen, die auch in der 2. Frauen-Bundesliga pfeift, nach einer umstrittenen Szene im Strafraum auf den Punkt und wertete eine Aktion als elfmeterreif – verbunden mit einer Roten Karte gegen Hattstedts Innenverteidiger Manuel Lorenzen.
Hattstedts Coach Sebastian Kiesbye ärgerte sich maßlos über diese Szene: „Das war auf jeden Fall ein großer Knackpunkt im Spiel. Wir haben schon per Video gesehen, dass da nicht eine Berührung stattfand. Die Husumer Spieler sind ja alle gut miteinander, hat danach schon direkt gesagt, er hatte schon Angst, dass er eine gelbe Karte kriegt für eine Schwalbe. Und ja, stattdessen bekamen die den Elfmeter. Wir bekamen eine rote Karte dafür sogar. Also absoluter Fehlgriff.“
Daouda Soumah verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zur 2:1-Führung für die Gäste (59.). In der Folge vergaßen die Husumer bei mehreren guten Kontersituationen die Tür zu schließen. „Zweite Halbzeit liefen wir, ich weiß nicht, fünf, sechs Mal alleine aufs Tor zu. Ein Abseitstor wurde aberkannt, was auf gar keinen Fall Abseits war. Das ist reihenweise passiert“, konstatierte Schmidt.
Als sich kurz vor dem Ende auch noch Ruda Jaber nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte abholte (85.), schien das Spiel bei doppelter Überzahl für Husum gelaufen. Doch die dezimierten Gastgeber wuchsen über sich hinaus, entwickelten zusätzlichen Energie und warfen alles nach vorn.
In der fünften Minute der Nachspielzeit schlug Hattstedt dann schon sensationell noch einmal zu: Nach einem Freistoß aus der Mittellinie segelte der Ball in den Strafraum, Husums Keeper Kenny Koch sah unglücklich aus, und Dennis Jeßat köpfte zum umjubelten 2:2-Endstand ins leere Tor ein (90.+5).
Während Gäste-Coach Michael Schmidt angesichts des Chancenwuchens und der vergebenen doppelten Überzahl enttäuscht bilanzierte („Das tut natürlich weh, das trübt die Stimmung auch ein wenig“), überwog bei Sebastian Kiesbye die Freude über die Moral: „Im Nachhinein mit neun Mann dann noch den Punkt zu holen, ist natürlich wiederum sehr, sehr stark und da habe ich mich auch gefreut, dass die Mannschaft da so Moral gezeigt hat.“