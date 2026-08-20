Emotionen mit Berg- und Talfahrt im Nordfriesland-Derby Hattstedt mit 9 Mann gegen Husum zum 2:2 von Ismail Yesilyurt · Heute, 19:57 Uhr · 0 Leser

Als auch noch Kapitän Ruda Jaber (TSV Hattstedt) vom Bord gehen musste, lag der TSV mit 1-2 zurück. – Foto: Ismail Yesilyurt

Boah und Herrje! Die Gefühle nach dem 2:2 im Nordfriesland-Derby zwischen dem letztjährigen Aufsteiger TSV Hattstedt und dem aktuellen mit dem Husumer SV liegen marginal an den Grenzen von himmelhochjauzend, zu Tode getrübt! Während die Gäste aus Husum im Nachholspiel am Mittwochabend nach zahlreichen vergebenen Hochkarätern und einer doppelten Überzahl wie der sichere Sieger aussahen, feierten die Hausherren aus Hattstedt in Unterzahl das 2:2 in der Nachspielzeit wie den Gewinn der Meisterschaft.

Blitzstart für Hattstedt, Husum vergibt Chancenwucher Die Begegnung geht vor 369 Zuschauern gleich furios los für die Gastgeber. Mit der zweiten Großchance kommt das 1:0 bereits in der 5. Minute. Damit startet die Nisson „drei Punkte gegen einen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf“ verheißungsvoll in diesem Nordfriesland-Derby der noch nicht mal sechs Kilometer entfernten Städte in der Landesliga Schleswig. Doch Husum übernahm nach Startschwierigkeitenim Anschluss das Kommando.

Chefcoach Michael Schmidt (Husumer SV), der hier seinen Kollegen Mark Hungerecker (Heikendorfer SV) begrüßt, ärgerte sich über die vielen vergeben Chancen. – Foto: Ismail Yesilyurt

„Wir hatten in der Anfangsphase Probleme, ins Spiel zu finden. Insgesamt haben wir aber wieder Chancenwucher betrieben. Wir waren die klar spielbestimmende Mannschaft ab der 20. Minute, haben etliche Chancen im Eins-gegen-eins liegen lassen. Müssen dieses Spiel einfach mit mehreren Toren Unterschied gewinnen“, schilderte Husum-Trainer Michael Schmidt die schwierige Anfangsphase und den folgenden Chancenwucher. Den verdienten Ausgleich besorgte schließlich Daouda Soumah in der 30. Minute nach einem flachen Zuspiel von außen. Schon der 4. Saisontreffer des Sturm- und Spielführers.

Rote Karte und Elfmeter sorgen für Zündstoff Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel zugunsten der Gäste. In der 59. Minute zeigte die Schiedsrichterin Thao-Vy Nguyen, die auch in der 2. Frauen-Bundesliga pfeift, nach einer umstrittenen Szene im Strafraum auf den Punkt und wertete eine Aktion als elfmeterreif – verbunden mit einer Roten Karte gegen Hattstedts Innenverteidiger Manuel Lorenzen. Hattstedts Coach Sebastian Kiesbye ärgerte sich maßlos über diese Szene: „Das war auf jeden Fall ein großer Knackpunkt im Spiel. Wir haben schon per Video gesehen, dass da nicht eine Berührung stattfand. Die Husumer Spieler sind ja alle gut miteinander, hat danach schon direkt gesagt, er hatte schon Angst, dass er eine gelbe Karte kriegt für eine Schwalbe. Und ja, stattdessen bekamen die den Elfmeter. Wir bekamen eine rote Karte dafür sogar. Also absoluter Fehlgriff.“

Salaeh Beko (Husumer SV) und Mitspieler verschenkten wieder zwei Punkte. – Foto: Ismail Yesilyurt