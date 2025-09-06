Emotionen in Platten vergessen - TuS verliert Derby

Durch individuelle Fehler und mangelnde Leidenschaft hat der TuS Platten das Derby bei der SG Mittelmoseltal mit 3:2 verloren. Vor einer stattlichen Kulisse mit insbesondere vielen Fans aus Platten fehlte über weite Strecken einfach der nötige Biss.
Die Anfangsphase war geprägt vom üblichen Abtasten beider Teams. Platten versuchte hier noch geduldig in einen Spielfluss zu kommen und Chancen zu kreieren. Nach 17 Minuten gelang dann auch der Führungstreffer. Lichter gewinnt im Mittelkreis das Kopfballduell. Güth nimmt den Ball mit, lässt 3 Mann stehen und zieht in den Strafraum. Aus 9 Metern bleibt der Hitman eiskalt und vollstreckt zum 0:1. Kurz darauf Güth wieder unterwegs Richtung Tor, scheitert aber unter Bedrängnis am Torwart. Danach folgten die ersten Chancen für die SG mit einem Kopfball und einem Schussversuch, beide gingen aber vorbei. Noch vor der Pause gab Platten aber das Spiel aus der Hand. Zunächst war es nach 35 Minuten Hoffmann, der 25 Meter vor dem Tor unbedrängt den Ball über Klein hinweg zum 1:1 verwandeln kann. Nachdem Semanyshyn in der 40. Minute fast noch die erneute Führung für Platten erzielte drückte Grett in der 41. Minute den Ball zum 2:1 für die Gastgeber über die Linie. Hartnäckig hielt sich hier bei den Zuschauern in den folgenden Halbzeitgesprächen zumindest mal eine Abseitsvermutung. Natürlich wird es hier niemals eine Auflösung geben.
Platten war im zweiten Durchgang also in der Bringschuld, brachte zunächst aber wenig. Schlöder bewahre den TuS mut einem Monsterblock sogar vor dem 3:1 (50. Minute). Nach 62 Minuten dann endlich mal wieder ein gelungener Angriff des TuS. Störtz wird jedoch im Strafraum umgelegt. Güth tritt zum Elfmeter an, schießt stramm, doch der Torwart hat die Ecke. Kann passieren. Nur Momente später wieder Güth mit einem Freistoß aus weiter Distanz der jedoch noch aus der Ecke gefischt wird. Dieser guten Plattener Phase entsprang dann auch der Ausgleich. Dieses Mal zieht Güth in den Strafraum und wird zu Fall gebracht, Neumann Morbach führt den Elfmeter aus und verwandelt zum 2:2 (70.). Man war also endlich wieder im Spiel und nur drei Minuten später wieder unkonzentriert. Angriff der SG, Platten unkonzentriert, Martini legt sich den Ball 14 Meter vor dem Tor kurz vor und trifft zum 3:2. Platten danach mit dem Mute der Verzweiflung und der Uhr als zusätzlichem Feind. Die Minuten tickten herunter, erbarmungslos. In der Nachspielzeit gab es sogar noch einen Elfmeter, den Klee jedoch platziert an den Innenpfosten setzte. So blieb es am Ende beim 3:2. Bereits am Freitag gibt es die Gelegenheit wieder in die Spur zurückzukommen. Dann ist die SG Binsfeld zu Gast auf Elsenborn.