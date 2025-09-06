Emotionen in Platten vergessen - TuS verliert Derby

Durch individuelle Fehler und mangelnde Leidenschaft hat der TuS Platten das Derby bei der SG Mittelmoseltal mit 3:2 verloren. Vor einer stattlichen Kulisse mit insbesondere vielen Fans aus Platten fehlte über weite Strecken einfach der nötige Biss.

Die Anfangsphase war geprägt vom üblichen Abtasten beider Teams. Platten versuchte hier noch geduldig in einen Spielfluss zu kommen und Chancen zu kreieren. Nach 17 Minuten gelang dann auch der Führungstreffer. Lichter gewinnt im Mittelkreis das Kopfballduell. Güth nimmt den Ball mit, lässt 3 Mann stehen und zieht in den Strafraum. Aus 9 Metern bleibt der Hitman eiskalt und vollstreckt zum 0:1. Kurz darauf Güth wieder unterwegs Richtung Tor, scheitert aber unter Bedrängnis am Torwart. Danach folgten die ersten Chancen für die SG mit einem Kopfball und einem Schussversuch, beide gingen aber vorbei. Noch vor der Pause gab Platten aber das Spiel aus der Hand. Zunächst war es nach 35 Minuten Hoffmann, der 25 Meter vor dem Tor unbedrängt den Ball über Klein hinweg zum 1:1 verwandeln kann. Nachdem Semanyshyn in der 40. Minute fast noch die erneute Führung für Platten erzielte drückte Grett in der 41. Minute den Ball zum 2:1 für die Gastgeber über die Linie. Hartnäckig hielt sich hier bei den Zuschauern in den folgenden Halbzeitgesprächen zumindest mal eine Abseitsvermutung. Natürlich wird es hier niemals eine Auflösung geben.