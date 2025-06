Emotionen garantiert! Ein letztes Mal an der Seitenlinie

FuPa Thüringen: Servus Michael, vor deinem letzten Spiel an der Seitenlinie gibt es doch sicher Dinge, die dir nun durch den Kopf gehen. Gib uns doch einen kurzen Einblick in deine Gefühlslage. Wie ging es damals als Trainer für dich los? Michael Pohl: Man hat vor vier Jahren das Vertrauen in mich als Trainer ohne jegliche Trainer-Erfahrung gesteckt. Mitten in der Corona-Zeit hatte ich zunächst nur virtuell Kontakt zu den Spieler. Das waren die Anfänge, die zurückblickend einfach unfassbar waren. Es freut mich ungemein, dass ich dem Verein und den Verantwortlichen das Vertrauen in Form von Erfolg zurückzahlen konnte.

FuPa Thüringen: Nun zu dir Tobias, denn auch für dich steht das letzte Spiel an. Aber kommen wir zunächst zum Sportlichen. Ihr habt noch die Chance auf die Meisterschaft, müsst aber auf Schützenhilfe aus Walschleben hoffen. Worauf liegt der Fokus? Schaut ihr mit halben Auge auch mal auf den Ticker des Parallelspiels? Tobias Eckermann: Natürlich hätte die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag noch ein wenig besser sein können – gerade wenn man die zwei Unentschieden im Saisonverlauf betrachtet. Aber so wie es jetzt steht, ist es das erwartete spannende Saisonfinale geworden, das viele vorausgesehen haben. Sicherlich wird der Blick des ein oder anderen auch Richtung Walschleben gehen, wo Büßleben ein echtes Topspiel vor der Brust hat. Für mich zählt aber nur Bad Tennstedt. Alles andere liegt außerhalb unseres Einflussbereichs.

FuPa Thüringen: Michael, Du hattest in den vier Jahren ja etliche Erfolge gefeiert, was nicht selbstverständlich ist. Was waren zurückblickend deine Highlights?

Michael Pohl: Das Besondere ist, dass die Jungs, die zunächst Rückschläge erleiden mussten, immer noch diejenigen sind, die uns genau jetzt in der Landesklasse tragen. Der Doublesieg mit Meisterschaft, Pokalsieg in Lengenfeld war ein absolutes Highlight. Dann der Aufstieg in die Kreisoberliga und der Ruf als heimlicher Aufstiegsaspirant, dem wir schließlich auch gerecht wurden. Was in den zurückliegenden Jahren mit zwei Aufstiegen und den Erfolgen im Pokal passiert ist, werde ich nie vergessen. Das war schon ganz besonders für den Verein, unsere Fans und Familien, die uns zu jedem Spiel begleiten.

FuPa Thüringen: Man merkt, dass der Verein eine Herzensangelegenheit für dich ist und sicher auch bleiben wird. Wieso gibst du dein Amt dann ab und was bleibt am letzten Spieltag noch als Ziel übrig, nachdem der Klassenerhalt perfekt ist?

Michael Pohl: Auch wenn der Klassenerhalt perfekt ist, ist für uns die Saison definitiv erst nach dem Spiel zu Ende. Dass wir zum letzten Heimspiel eine Spitzenmannschaft begrüßen dürfen, die noch um die Meisterschaft kämpft, ist natürlich auch nochmal was Spezielles. Wir feiern danach alle zusammen die Saison und meinen Geburtstag. Daher ist meine ganze Familie vor Ort und das letzte Spiel im Traineramt für diese Mannschaft wird mit Sicherheit sehr emotional.

Die Gründe liegen darin, dass ich durch meinen Job im Außendienst und dem Traineramt zeitlich zu tief eingebunden bin und einfach zu wenig Zeit als Familienvater für meine Kinder habe. Diese Zeit will ich jetzt nutzen, weil sie mich jetzt brauchen und nicht erst wenn sie fast volljährig sind. Sie haben mir vier Jahre den Rücken frei gehalten und da will ich nun unbedingt etwas zurückgeben. Wir haben jetzt zum ersten Mal Urlaub über 14 Tage gebucht, weil ich vorher immer nur mal 5 Tage am Stück opfern konnte, das sagt schon alles aus. Auf die Zeit mit der Familie freue ich mich ungemein.

FuPa Thüringen: Wie geht es nach dir weiter? Einen Nachfolger gibt es Stand jetzt noch nicht?

Michael Pohl: Nein, mein Nachfolger steht noch nicht fest. Aber ich kann ihm mit ruhigem Gewissen eine landesklassetaugliche Mannschaft übergeben. Bis auf Max Harant, der sich dem FC an der Fahner Höhe anschließt, wird uns niemand verlassen. Wichtige Säulen bleiben bestehen und ich werde dem Verein als größter Fan erhalten bleiben.

FuPa Thüringen: Tobias, verrate uns doch noch, wieso auch dein Amt nach der Saison frei wird...

Tobias Eckermann: Was meine persönliche Zukunft angeht: Bereits zur Winterpause habe ich gemeinsam mit dem Verein besprochen, dass ich nach dieser Saison nicht mehr als Trainer weitermachen werde. Auch wenn ich das Gefühl habe, meine Mission – gerade in der Entwicklung der Mannschaft – ist noch nicht ganz abgeschlossen, habe ich mich für diesen Schritt entschieden. Meine eigenen Jungs spielen ebenfalls Fußball, und es kam immer wieder zu Überschneidungen. In Zukunft möchte ich einfach öfter die Möglichkeit haben, selbst an der Seitenlinie zu stehen – diesmal als Vater.

FuPa Thüringen: Eine schöne Parallele zu deinem Trainerkollegen Michael Pohl also. Bist du zukünftig dann auch der größte Fan des Vereins oder wäre eine Tätigkeit bei einem anderen Verein denkbar?

Tobias Eckermann: Ich werde den FC Erfurt Nord keineswegs verlassen. Der Verein ist auch in meinem Fall eine Herzensangelegenheit, da geht man nicht einfach woanders hin. (lacht) Ich werde künftig in einer anderen Funktion weiterhelfen und meinen Beitrag dazu leisten, den Verein rund um den Fußball noch besser aufzustellen.

FuPa Thüringen: Dann sagen wir an dieser Stelle "Herzlichen Dank" für die schönen Gespräche und wir wünschen euch beide für die Zukunft nur das Beste. DANKE für die gute Zusammenarbeit.