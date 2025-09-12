Emotionales Wiedersehen: Fürstenried vor dem Duell mit dem TSV Neuried

Am Samstag trifft der FC Fürstenried in der Kreisliga 2 auf den TSV Neuried – ein Spiel mit besonderer Bedeutung für Trainer Tufan Lacin, der dort vor zwei Jahren selbst an der Seitenlinie stand.

„Ich freue mich persönlich extrem auf das Spiel“, so Lacin im Vorfeld, „denn ich war damals gemeinsam mit Alem Besirevic Trainer in Neuried. Wir haben das Team damals noch vor der Relegation gerettet.“ In dieser Zeit entstanden enge Bindungen – allen voran zu Oliver Beer, der mit seiner Profierfahrung eine wichtige Bezugsperson für Lacin wurde, sowie zu Martin Trissler, mit dem viele besondere Momente auf und neben dem Platz verbunden bleiben. „Es wird schön, alle wiederzusehen.“

Im Zentrum zieht Marko Ralic die Fäden – ein technisch starker Spieler mit Spielübersicht. Hinten sorgt Danilo Ralic, laut Lacin „ein Spieler mit viel Mentalität und Führungsstärke“, für Stabilität. Beide kennt Lacin noch gut aus seiner aktiven Zeit beim TSV.

Sportlich erwartet Fürstenried ein komplett verändertes Team: Der TSV Neuried hat sich stark verjüngt und verfügt über eine dynamische, einsatzfreudige Mannschaft, die besonders über die Außen immer wieder ins Eins-gegen-Eins geht.

Fokus bleibt auf den Basics – Lauf soll fortgesetzt werden

Mit drei Siegen aus drei Spielen und einem beeindruckenden Torverhältnis steht Fürstenried derzeit glänzend da. Doch die Botschaft im Team ist klar: Nicht nachlassen. „Wir wollen den Lauf fortsetzen – aber das gelingt nur, wenn wir weiterhin die Basics auf den Platz bringen“, so die klare Vorgabe.

Die Trainingsintensität wurde nochmals erhöht: „Niemand ruht sich aus, alle sind fokussiert – selbst im Training will keiner verlieren. Diese Mentalität macht uns aktuell als Team aus.“

Defensive Stabilität als Schlüssel – Satilmis als Fixpunkt

Ein besonderer Fokus liegt derzeit auf der Defensive: Aus dem Spiel heraus hat das Team noch kein Gegentor kassiert – auch dank der starken Organisation in der letzten Linie.

Kapitän Erkut Satilmis ist dabei ein entscheidender Faktor. „Er lenkt das Spiel von hinten, gibt der Mannschaft mit seiner Präsenz enorme Sicherheit und macht seine Mitspieler besser. Für mich als Trainer ist er extrem wichtig, weil er alles mitbringt, was man sich auf dieser Position nur wünschen kann.“

⸻

Anstoß gegen den TSV Neuried ist am Samstag um 14 Uhr im Sportpark – der FC Fürstenried will ungeschlagen bleiben und die starke Frühform bestätigen.