Emotionales Wiedersehen für Giuseppe Brunetto

Giuseppe Brunetto trifft auf seine „alte Liebe" – Foto: Christoph Tiroux

Am 29. Spieltag der Mittelrheinliga empfängt Eintracht Hohkeppel den 1. FC Düren. Während die Gastgeber ihre kleine Serie ausbauen und die theoretische Chance auf den Aufstieg am Leben halten wollen, reist Düren mit einem bereits erfüllten Saisonziel und neuem Selbstvertrauen ins Bergische Land.

Während der 95 Minuten sollen die Emotionen jedoch ruhen: „Wir werden natürlich trotzdem alles daran setzen, dieses Spiel zu gewinnen.“

Für Hohkeppels Trainer Giuseppe Brunetto wird die Partie zu einer ganz besonderen Begegnung. Der 53-Jährige blickt auf drei erfolgreiche Jahre beim 1. FC Düren zurück und verbindet mit dem Verein einige der größten Momente seiner Trainerlaufbahn. „Ich freue mich unglaublich auf das Wiedersehen mit meinem Ex-Club, wo ich überragende drei Jahre hatte“, sagt Brunetto. Besonders der Gewinn des Mittelrheinpokals und das anschließende DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern München seien ihm bis heute in Erinnerung geblieben: „Das sind alles Momente, die mir keiner mehr nimmt.“

Hohkeppel will die Serie fortsetzen

Sportlich zeigt die Formkurve der Eintracht zuletzt wieder nach oben. Unter Brunetto gelangen drei Siege in Folge, nachdem die Mannschaft zuvor wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen gelassen hatte.

Die Ausgangslage bleibt dennoch schwierig: Fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bergisch Gladbach und vier Zähler auf den zweitplatzierten Siegburger SV lassen nur noch theoretische Hoffnungen zu.

Dennoch will sich Hohkeppel im letzten Heimspiel der Saison mit einer starken Leistung verabschieden. „Wir wollen nachlegen und uns natürlich bestmöglich bei unserem letzten Heimspiel verabschieden“, betont Brunetto.

Düren peilt die 40-Punkte-Marke an

Beim 1. FC Düren ist die Stimmung deutlich entspannter. Der Klassenerhalt wurde frühzeitig gesichert, zuletzt gelang zudem ein Erfolg gegen Königsdorf.

Mit aktuell 38 Punkten hat die Mannschaft von Luca Lausberg nun noch die Chance, die 40-Punkte-Marke zu knacken. „Das ist natürlich ein Ziel, auf das wir hinarbeiten“, erklärt der Dürener Trainer.

Lausberg erwartet offensives Hohkeppel

Der Düren-Coach rechnet mit einem Gegner, der von Beginn an die Initiative übernehmen wird: „Hohkeppel wird natürlich versuchen, oben noch einmal entscheidend eingreifen zu können. Deshalb erwarten wir einen Gegner, der ab der ersten Sekunde voll auf Sieg spielen wird.“

Um etwas Zählbares mitzunehmen, fordert Lausberg vor allem defensive Stabilität: „Wir müssen unsere defensive Stabilität auf den Platz bekommen und mit mannschaftlicher Geschlossenheit gegen die individuellen Qualitäten des Gegners ankämpfen.“

Letzter Heimauftritt der Eintracht

Das Hinspiel gewann Hohkeppel deutlich mit 3:0. Auch diesmal gehen die Gastgeber als Favorit in die Partie. Für die Eintracht ist es zugleich die letzte Gelegenheit, sich vor heimischem Publikum mit einem Erfolgserlebnis aus der Saison zu verabschieden. Für Düren bietet sich hingegen die Chance, eine ohnehin erfolgreiche Spielzeit mit weiteren Punkten zu veredeln.