Emotionales Verbandsliga-Finale für TSG Hofherrnweiler-Unterrombach

– Foto: Thomas Nast

Ein hoch emotionales Verbandsliga-Finale liegt hinter der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Zum Saisonabschluss in der Verbandsliga trennten sich die Jungs vom Sauerbach mit einem 1:1-Unentschieden vom VfB Friedrichshafen.

Es war das letzte Mal, dass das erfolgreiche Trainer-Duo Patrick Faber und Bastian Heidenfelder an der Seitenlinie der TSG stand. Die Mannschaft brannte darauf, ihren Coaches zum Abschied drei Punkte zu schenken, erwischte vor 400 Zuschauern jedoch einen schweren Start. Die Gastgeber vom Bodensee, gegen die man schon im Hinspiel eine knappe 0:1-Niederlage hatte hinnehmen müssen, agierten griffig und gingen nach 19 Minuten durch Mulai Danfa Fati mit 1:0 in Führung. Mit diesem Rückstand ging es für die Elf auch in die Pause.

Durch den Punktgewinn am Bodensee schließt die TSG die Verbandsliga-Saison 2025/26 auf dem sechsten Tabellenplatz ab – der Sprung auf Rang vier wurde damit am letzten Spieltag zwar hauchdünn verpasst, die Stimmung trübte das nach dem Abpfiff jedoch kaum. Schließlich stand die Partie ganz im Zeichen von Abschieden, die unter die Haut gingen.

Im zweiten Durchgang bewies die TSG Moral, investierte mehr und drängte leidenschaftlich auf den Ausgleich. In der 72. Minute schlug dann die Stunde von Marc Wagemann: Ausgerechnet der Mann, der die Jungs vom Sauerbach im Sommer verlässt und zum Ligakonkurrenten Sportfreunde Schwäbisch Hall wechselt, belohnte den Aufwand mit dem hochverdienten Treffer zum 1:1. Ein perfektes Abschiedsgeschenk für den treuen Angreifer!

Kurz darauf vollzog Patrick Faber in der 75. Minute seinen letzten Doppelwechsel als TSG-Cheftrainer und brachte Amir Ljatifi und Luca Wünsch für Lukas Schimmele und Jermain Ibrahim. Am Ende blieb es beim leistungsgerechten Remis, mit dem der VfB Friedrichshafen den Klassenerhalt feierte.

Auch wenn es am Ende Platz sechs statt vier wurde: Die Mannen aus der Weststadt haben in den vergangenen Monaten immer wieder herausragende Leistungen abgerufen. Vor allem der Schlussspurt mit zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen zeigte, welches Potenzial in diesem Team steckt. Nach der Sommerpause wird die Elf vom Sauerbach mit dem neuen Trainer Leo Ginji wieder gut vorbereitet sein, um auch in der kommenden Saison, die Aufgrund des Teilnehmerfeldes noch attraktiver wird, angreifen – und versuchen mit dieser Qualität im Rücken im nächsten Jahr wieder eine starke Saison zu spielen.