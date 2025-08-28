Emotionales Statement zu Punktabzügen und Geldstrafen

– Foto: Thomas Rinke

Ein großes Thema bei den Vereinen im Gebiet des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB) sind die Urteile gegen über 40 Vereine wegen Nichterfüllung Schiedsrichtersollzahlen mit Punktabzügen und Geldstrafen. Der SV Blau-Weiss Markendorf, der auch davon betroffen ist, hat nun gegenüber FuPa ein emotionales Statement abgegeben. Hier ist es:

Der FLB geht mit zum Teil schon rechtskräftigen Urteilen gegen ca. 50 Vereine auf Landesebene in Brandenburg vor, auch unser Landesklassenteam startet mit 4 Minuspunkten! Wegen Nichterfüllung Schiedsrichtersollzahlen greift der Fußball-Landesverband dieses Jahr nicht nur mit sehr hohen Geldstrafen durch, sondern auch vor Beginn der neuen Saison mit erheblichen Punktabzügen sportlich ein. Sicherlich ist die Bestrafung der Vereine finanziell noch nachzuvollziehen. Der Eingriff ins sportliche Geschehen mit Punktabzügen hinterlässt mehr Kopfschütteln bei den Vereinen, als Verständnis.

Seit Jahren versuchen die Vereine in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen in den Kreisen und dem FLB neue Wege zu finden, um sich an die neuen Gegebenheiten der Problematik Schiedsrichtergewinnung anzupassen. Vereine mit vielen Mannschaften haben es erheblich schwerer die geforderte Schiedsrichterquote zu erreichen, auch dieses findet keine Akzeptanz beim FLB. Doppelterfüllter Soll der Schiedsrichtereinsätze von Einzelpersonen werden genauso wenig einbezogen sowie angepasste Solleinsätze (Quotenregelung) bei neu ausgebildeten Schiedsrichtern während der Saison. Finanzielle Unterstützung durch den FLB für Ausrüstung von neu ausgebildeten Schiedsrichter wäre auch eine Möglichkeit, ein Teil der eingenommenen Gelder der Strafen sinnvoll zuverteilen.