Emotionales Spitzenspiel für Maloku – Weiden im Krisenduell

Die SpVgg SV Weiden setzte sich im April beim ASV Neumarkt durch. Diesmal müssen die Nordoberpfälzer jedoch ohne Patryk Bytomski (links) auskommen. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Morgen, 19:00 Uhr ASV Cham ASV Cham DJK Gebenbach Gebenbach 19:00 live PUSH



Zum aktuellen Zeitpunkt ist der ASV Cham (1., 12) das Maß aller Dinge in der Bayernliga Nord. Vier Siege aus vier Spielen – besser geht es nicht! Im Offensivbereich sorgen die beiden Youngsters Konstantin Landstorfer und Fritz Amberger, der sich in einer tollen Verfassung befindet, für Furore. Ob der ASV zu Recht auf Platz eins steht, kann er am Freitagabend unter Beweis stellen. Der Rangdritte DJK Gebenbach (9) gibt seine Visitenkarte im Kappenberger Sportzentrum ab und wird den Tabellenführer auf Herz und Nieren testen. „Mit der DJK Gebenbach treffen wir auf eine Top-Mannschaft. Sie leisten hervorragende Arbeit, haben sich mit einigen Hochkarätern verstärkt und verfügen über einen sehr starken Kader. Gebenbach bringt enorme Qualität, viel Erfahrung und individuelle Klasse mit. Wir wissen deshalb sehr genau, was auf uns zukommt und wie schwer es für uns werden wird, gegen diesen ambitionierten Top-Gegner zu bestehen“, zieht Chams Trainer Faruk Maloku den Hut vor den Gebenbachern, die er in der Vergangenheit ja selbst jahrelang trainierte und 2017 als Landesliga-Meister in die Bayernliga führte. Stürmer Ashour Abraham kehrt in den ASV-Kader zurück, der ansonsten unverändert bleibt.



Die Gäste mussten letzten Freitag eine ärgerliche Heimniederlage einstecken. Weit in der Nachspielzeit fiel das Siegtor zugunsten der Eintracht aus Bamberg. Nach drei Auftaktsiegen der erste kleine Dämpfer für Gebenbach! DJK-Übungsleiter Dominic Rühl erwartet diesmal wieder ein ganz anderes Spiel: „Gegen unseren Gegner wartet gleich die nächste Herausforderung. Dieses Spiel wird aber voraussichtlich komplett anders verlaufen. Viel wird darauf ankommen, die wenigen Fehler zu nutzen und anderseits einfach und sicher zu spielen“, skizziert Rühl seine Gedankenspiele und verrät: „Daher werden wir auch von unserer üblichen Herangehensweise abrücken und dem Gegner den Ball überlassen. Zudem haben wir uns vorgenommen, nicht abhängig von Entscheidungen Dritter sein zu wollen, sondern selbst das beeinflussen, was wir beeinflussen können.“ Gegen Cham werden David Vidovic und Keeper Tim Schreiner sicher auf der Ausfallliste stehen.





Morgen, 19:00 Uhr DJK Ammerthal Ammerthal SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 19:00 live PUSH



Auf einen positiven Saisonstart kann Bayernliga-Rückkehrer DJK Ammerthal (5., 7) zurückblicken. Die teils neuformierte Truppe war bisher in keinem Spiel die schlechtere Mannschaft. Zusätzliches Selbstvertrauen wird der vergangene 2:1-Derbysieg vor über 1000 Zuschauern in Weiden gegeben haben. Zuhause im nächsten Oberpfalz-Duell soll nachgelegt werden. DJK-Coach Tobias Rösl spricht in seiner Vorschau von einer „anspruchsvolle Aufgabe“ und führt aus:„Fortuna Regensburg bringt eine spielstarke, erfahrene Mannschaft auf den Platz, die mit sehr guten Einzelspielern besetzt ist. Darauf gilt es sich gemeinsam als geschlossene Einheit vorzubereiten. Wir müssen fokussiert bleiben, demütig auftreten und dennoch mit voller Überzeugung das Spiel angehen. Alles in allem geht es darum, unser volles Potenzial abzurufen. Wir müssen 100 Prozent geben, um am Ende gemeinsam Zählbares zu erreichen“, fordert Rösl, der wohl auf den gleichen Kader wie in der Vorwoche zurückgreifen kann. Allerdings sind mittlerweile auch einige angeschlagenen Spieler zu beklagen. Fraglich ist vor allem der Einsatz von Torjäger Lucas Markert, der sich seit geraumer Zeit mit muskulären Problemen herumschlägt, bislang aber immer auf die Zähne gebissen hat. Ein Fragezeichen steht auch hinter Michael Janner, der das Abschlusstraining wegen einer Knöchelverletzung vorzeitig abbrechen musste.



Unverändert gestaltet sich die Personallage beim SV Fortuna (13., 3). Für Lukas Schröder und Kevin Hoffmann käme ein Comeback noch zu früh. Letztes Wochenende konnten die Regensburger einmal kräftig aufatmen, nachdem gegen Aufsteiger Don Bosco Bamberg der ersehnte erste Saisonsieg gelang. Ein wildes Match endete 5:3. „Das war ein Befreiungsschlag. Wir haben endlich Tore geschossen und gezeigt, dass wir wissen, wo das Tor steht. Auf diesem Zug wollen wir bleiben“, meint Trainer Arber Morina, der Ammerthal als „keinen klassischen Aufsteiger“ bezeichnet und einen „heißen Tanz“ erwartet. „Die Ammerthaler hatten eine größeren Umbruch, den sie gut weggesteckt haben. Sie arbeiten sehr fleißig und sind ergebnistechnisch erfolgreich gestartet. Eine gute und erfahrene Mannschaft. Mit Lucas Markert haben sie einen Unterschiedsspieler in ihren Reihen, aber auch die anderen performen gut. Da gilt es, fokussiert zu sein. Eine harte Nuss! Gleichzeitig bin ich froh, dass wir nicht mit null Punkten nach Ammerthal fahren. Nach dem ersten Saisonsieg haben wir Blut geleckt und wollen mindestens einen Punkt holen. 2026 haben wir auswärts noch nicht gewonnen; diese Auswärtsschwäche wollen wir ein wenig ausmerzen.“





Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II 14:00 PUSH



Auch der andere Stadtverein aus Regensburg durfte sich zuletzt über den ersten Dreier freuen. Trotz zahlreicher Ausfälle konnte die U21 des SSV Jahn (8., 5) den TSV Neudrossenfeld mit 2:1 niederhalten. Spielerisch hielt der Auftritt Luft nach oben. Dafür stimmten beim „kleinen Jahn“ (Sieges-)Wille und Leidenschaft. Als Nächstes wartet auf die Youngster eine ganz hohe Auswärtshürde, wenn es am Samstag zum Titelanwärter und noch unbesiegten Tabellenzweiten FC Eintracht Bamberg (10) geht. „Wir erwarten mit Eintracht Bamberg einen echten Maßstab, wie weit wir in unserer Entwicklung schon sind. Bamberg hat eine spielstarke Mannschaft, die in dieser Saison noch ungeschlagen ist. Wir freuen uns auf die Aufgabe und wollen uns mit spielerischen Akzenten zeigen“, kommentiert Regensburgs Teamorganisator Johannes Frisch die schwere Auswärtsprüfung. „Ziel ist es natürlich, auch gegen einen guten Gegner weitere Punkte zu sammeln.“ Die angespannte Personalsituation bessert sich beim Jahn zumindest leicht. Mit Abaz Mazrekaj und Marvellous Ugwuanana kehren zwei Spieler ins Aufgebot zurück. Beim Rest bleibt alles beim Alten.











Sa., 15.08.2026, 15:30 Uhr ASV Neumarkt ASV Neumarkt SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 15:30 PUSH