Emotionales Finale: Meister RSV Eintracht siegt und Grimma bangt

– Foto: Oliver Dix

In der NOFV-Oberliga Süd schlug heute die Stunde der Wahrheit, als der 30. und letzte Spieltag parallel ausgetragen wurde. Während der RSV Eintracht 1949 bereits im Vorfeld als Meister und Aufsteiger feststand, boten die Plätze am heutigen Nachmittag hochemotionale Dramen. In der Abschlusstabelle steht neben dem Meister RSV Eintracht 1949 fest, dass der Bischofswerdaer FV 08 und der 1. SC 1911 Heiligenstadt den Gang in die Verbandsliga antreten müssen. Offen ist derzeit noch, ob der FC Grimma direkt absteigt. Sollte Regionalliga-Meister 1. FC Lok Leipzig in die 3. Liga aufsteigen, würde der FC Grimma eine Abstiegsrelegation gegen den Drittletzten der NOFV-Oberliga Nord (SG Dynamo Schwerin) spielen. Sollte Lok Leipzig den Aufstieg nicht schaffen, steigt Grimma direkt ab.

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Ein torreiches Unentschieden erlebten die Zuschauer beim Duell zwischen dem VfB Germania Halberstadt und dem VfL Halle 1896. Die Torfolge in dieser packenden Begegnung wurde durch Jano Conrad in der 26. Minute eröffnet, der die Hausherren mit 1:0 in Führung brachte. Im zweiten Durchgang glich Jegor Jagupov in der 59. Minute per Handelfmeter zum 1:1 aus. Nur zwei Minuten später stellte Emilio Stobbe in der 61. Minute mit dem 2:1 die Führung für Halberstadt wieder her. Die Hallenser steckten jedoch nicht auf, und Ludwig Bölke markierte in der 72. Minute den Ausgleich zum 2:2. In der Schlussphase wurde es dramatisch: Edhem Hujdurovic traf in der 81. Minute zum 3:2 für die Germania, doch Benny Jan Haese rettete den Gästen in der 87. Minute mit dem Tor zum 3:3-Endstand einen Zähler. ---

Der VfB Auerbach 1906 verabschiedete sich mit einem torreichen Heimsieg gegen den FSV Budissa Bautzen aus der Spielzeit. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Tim Kaiser die Vogtländer in der 47. Minute mit 1:0 in Front. Ben Bauer baute die Führung in der 62. Minute auf 2:0 aus, ehe Vojtěch Čermuš in der 68. Minute das 3:0 nachlegte. Die Gäste verkürzten durch den Treffer von Karl-Ludwig Zech in der 70. Minute auf 3:1. In der Schlussphase erhöhte Cedric Graf in der 82. Minute zunächst auf 4:1, bevor in der 85. Minute der Treffer zum 4:2-Endstand fiel. Auerbach beendet die Saison damit auf dem vierten Platz. ---

Der feststehende Meister RSV Eintracht 1949 feierte zum Saisonabschluss einen emotionalen Heimsieg gegen den SC Freital. Dabei gingen zunächst die Gäste in Führung, als Moritz Herold in der 18. Minute das Tor zum 0:1 erzielte. Die Eintracht schlug jedoch postwendend zurück: Till Plumpe glich in der 23. Minute zum 1:1 aus. Nur wenig später drehten die Hausherren das Spiel komplett, als Conor Güllmeister in der 30. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1-Endstand verwandelte. Freital schließt die Saison trotz der Niederlage auf dem zweiten Platz ab. ---

Der FC Grimma bezwang den FC Einheit Rudolstadt in einer von Beginn an intensiv geführten Begegnung. Alexander Vogel eröffnete die Torfolge in der 15. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter zum 1:0. Jan Hübner schraubte das Ergebnis im Anschluss mit einem Doppelpack in der 23. Minute auf 2:0 und in der 38. Minute auf 3:0 in die Höhe. Den Gästen aus Rudolstadt gelang im zweiten Durchgang lediglich noch der Treffer durch Sven Rupprecht in der 70. Minute zum 3:1-Endstand. ---

Vor 296 Zuschauern erlebte der Bischofswerdaer FV 08 einen bitteren Nachmittag gegen den VFC Plauen. Louis Glaser brachte die Gäste in der 21. Minute mit 0:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Matteo Hecker in der 55. Minute zum 1:1 aus. Plauen schlug jedoch eiskalt zurück: Amaar Yousaf Hussain erzielte in der 62. Minute das 1:2, bevor Johann Martynets mit einem Doppelschlag in der 72. Minute zum 1:3 und in der 75. Minute zum 1:4 für klare Verhältnisse sorgte. In der 82. Minute sah der Bischofswerdaer Christoph Rettig die Rote Karte. In der Nachspielzeit verkürzte Elias Goebel in der 90.+4 Minute zum 2:4-Endstand. Bischofswerda steht damit als Absteiger fest, während Plauen die Saison auf Platz drei beendet. ---

Vor 518 Zuschauern feierte der 1. FC Lok Stendal einen versöhnlichen Saisonabschluss gegen den VfB 1921 Krieschow. Die Hausherren erwischten einen Traumstart, als Philip Witte bereits in der 3. Minute zur 1:0-Führung traf. Im zweiten Spielabschnitt sorgte Illia Ilchenko in der 63. Minute mit dem Tor zum 2:0-Endstand für hochemotionalen Jubel auf den Rängen. Stendal beendet die Spielzeit mit 30 Punkten auf dem 13. Platz. ---

Eine knappe Heimniederlage musste der VfB Empor Glauchau gegen die SG Union Sandersdorf hinnehmen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Kai Wonneberger die Gäste in der 56. Minute mit 0:1 in Front. Pascal Sauer erhöhte in der 60. Minute auf 0:2. Nur eine Minute später keimte bei den Hausherren noch einmal Hoffnung auf, als Randolf Riesen in der 61. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2-Endstand erzielte, doch Sandersdorf brachte den Auswärtssieg über die Zeit. ---

Ein Offensivfeuerwerk brannten der bereits feststehende Absteiger 1. SC 1911 Heiligenstadt und der FC Einheit Wernigerode ab. Keliano Tavares eröffnete die Torfolge in der 9. Minute mit dem 1:0. Benjamin Crouse St. Louis glich in der 13. Minute zum 1:1 aus, ehe Julian Schmidt die Gäste in der 26. Minute mit 1:2 in Führung brachte. Noch vor der Pause markierte Maciej Wolanski in der 41. Minute den Ausgleich zum 2:2. Nach dem Seitenwechsel brachte Usman Taiwo Wernigerode in der 50. Minute erneut in Front (2:3). Doch dann schlug die Stunde von Keliano Tavares, der mit seinen Treffern in der 61. Minute zum 3:3 und in der 63. Minute zum 4:3-Endstand die Partie im Alleingang drehte.