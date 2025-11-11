Emotionales Derby: Wetschen trotzt dem Favoriten

Das lang ersehnte Derby zwischen dem BSV Schwarz-Weiß Rehden und dem TSV Wetschen hielt, was es versprochen hatte: Emotionen, Einsatz und eine besondere Atmosphäre. Vor der beeindruckenden Kulisse von 1450 Zuschauern erkämpfte sich der TSV Wetschen ein verdientes 1:1-Unentschieden – trotz mehr als einer halben Stunde in Unterzahl.

Bereits Stunden vor dem Anpfiff lag über der Region Derby-Stimmung. Rund 400 Wetscher Fans machten sich am Samstagvormittag zu Fuß auf den Weg in die Rehdener Waldsportstätten. Der Fanmarsch war ein deutliches Symbol des Zusammenhalts und sorgte schon vor dem Spiel für Gänsehaut. Als die Mannschaft von Trainer Artur Zimmermann um 12.30 Uhr im Stadion eintraf, wurde sie von einem blau-gelben Spalier empfangen – ein Moment, den Spieler wie Fans nicht so schnell vergessen werden.

Raskopp verwandelt sicher – Wolff gleicht aus

Auf dem Platz begann das Spiel ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für den Gastgeber. Nach einer frühen Rehdener Druckphase übernahm der TSV zunehmend die Kontrolle und belohnte sich in der 21. Minute: Nach einem Foul an Lennart Bors zeigte Schiedsrichter Maximilian Nie-Hoegen auf den Punkt. Moritz Raskopp übernahm Verantwortung und verwandelte den Strafstoß souverän zum 0:1.

Der BSV zeigte sich kurz geschockt, fand aber noch vor der Pause eine Antwort. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld setzte sich Kapitän Julian Wolff im Strafraum durch und köpfte zum 1:1-Ausgleich ein (42.). Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause – ein leistungsgerechtes Zwischenresultat nach 45 intensiven Minuten.

Fehse sieht Gelb-Rot – Wetschen kämpft sich zum Punkt

Kurz nach Wiederanpfiff geriet Wetschen in Unterzahl: Julian Fehse sah in der 54. Minute nach einem taktischen Foul seine zweite Gelbe Karte. Fortan war der Aufsteiger gegen den favorisierten Nachbarn gefordert, stellte taktisch um und verteidigte diszipliniert.

Rehden erhöhte den Druck, doch die TSV-Defensive um Timo Hibbeler, Maris Thiry und Finn Raskopp hielt dem Ansturm stand. Torwart Lars Goebel parierte mehrfach stark, unter anderem gegen André N’Diaye und Beytullah Özer. Auch in der Schlussphase blieb Wetschen gefährlich: Ein Distanzschuss von Philip Kürble strich nur knapp über die Latte, ehe der Schlusspfiff den lautstarken Jubel der Gäste auslöste.

Fanmarsch als Symbol der Einheit

Auch der Verein zog ein positives Fazit: Der Fanmarsch und die Atmosphäre im Stadion machten das Derby zu einem besonderen Erlebnis. TSV-Vorsitzender Klaus Recker sprach von einem „Wahnsinnstag für den ganzen Verein“.

Mit dem Punktgewinn klettert der TSV Wetschen auf zwölf Zähler und bleibt auf Rang 13 der Oberliga Niedersachsen. Der BSV Rehden steht mit 15 Punkten auf Platz elf. Beide Mannschaften trennt sportlich wenig – emotional dafür umso mehr.

BSV Schwarz-Weiß Rehden – TSV Wetschen 1:1

BSV Schwarz-Weiß Rehden: Pascal Wiewrodt, Oleksii Mazur, Eric Anozie, Julian Wolff (62. Takang Anubodem), Nikita Marusenko, Dominik Klann (73. Beytullah Özer), Luis-Felipe Monteiro, Niklas Bär, André Nicolas N'Diaye, Noah Wallenßus, Elias Beck - Trainer: Kristian Arambasic

TSV Wetschen: Lars Goebel, Joshua Heyer, Maris Thiry, Finn Raskopp (90. Til Jarne Lohaus), Kyrylo Kozin, Lukas Heyer, Julian Fehse, Lennart Greifenberg (78. Aljoscha Wilms) (90. Hannes Fiedler), Lennart Bors, Moritz Raskopp (90. Tamino Köhler), Philip-Pascal Kürble - Trainer: Artur Zimmermann

Schiedsrichter: Maximilian Nie-Hoegen - Zuschauer: 1450

Tore: 0:1 Moritz Raskopp (21. Foulelfmeter), 1:1 Julian Wolff (42.)