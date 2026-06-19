Emotionales Abschiedsspiel gegen Dynamo

Anstoß der Begegnung ist um 16:00 Uhr auf dem Sportplatz in Leimbach. Die Zuschauer dürfen sich auf ein echtes Fußballfest mit zahlreichen bekannten Gesichtern und einer besonderen Atmosphäre freuen.
Für Christian Otto ist dieses Spiel weit mehr als nur ein Freundschaftsspiel. Schon lange hegte der bekennende Dynamo-Fan den Wunsch, seine aktive Karriere mit einem besonderen Highlight zu beenden.
„Dieses Jahr werde ich mich aus dem aktiven Herrenfußball auf Großfeld verabschieden. Mein Traum war es, dies in einem großen Spiel gegen eine Traditionsmannschaft zu tun und dabei ehemalige Wegbegleiter an meiner Seite zu haben.“
Mit dieser Idee kontaktierte Otto die Traditionsmannschaft von Dynamo Dresden – und stieß sofort auf offene Ohren.
„Es war von Anfang an ein super Austausch – unkompliziert und entgegenkommend. Dafür bin ich der Traditionsmannschaft von Dynamo Dresden sehr dankbar.“
Auch beim FSV Leimbach musste Otto nicht lange Überzeugungsarbeit leisten. Trainer Tom Gröll, Vorstand und Verantwortliche waren sofort begeistert.
„Man hat bei allen Verantwortlichen gespürt, dass sie richtig Lust auf dieses Event haben. Oder, wie sie selbst gesagt haben: 'Da hätten wir Bock drauf.' Dafür bin ich dem gesamten Verein unendlich dankbar.“
Da laut Vorgaben der Traditionsmannschaft nur zwei Spieler unter 40 Jahren eingesetzt werden dürfen, entstand eine besondere Mannschaft mit zahlreichen ehemaligen Mitspielern und Vereinslegenden.
In der ersten Halbzeit stehen unter anderem frühere Weggefährten wie Holger Johne, Steve Lemke, Matthias Weisheit, Martin Gimpel und Robert Simon gemeinsam mit Christian Otto auf dem Platz.
Nach der Pause übernehmen Spieler der Alten Herren sowie langjährige Unterstützer des Vereins das Trikot des FSV Leimbach. Mit dabei sind unter anderem Tom Gröll, Dirk Müller, Mario Storch und Jan Kunath, der sich trotz seines vollen Terminkalenders die Zeit für dieses besondere Ereignis nimmt.
Ein weiteres emotionales Detail: An der Seitenlinie steht mit Olaf Gabriel ausgerechnet der erste Trainer von Christian Otto im Männerbereich.
„Ich freue mich riesig, dass mit Olaf Gabriel mein erster Trainer im Männerbereich an der Seitenlinie steht. Das macht diesen Tag noch einmal besonderer.“
Nicht nur sportlich verspricht der 27. Juni ein Höhepunkt zu werden. Der FSV Leimbach hat rund um das Spiel ein echtes Fußballfest vorbereitet und freut sich auf zahlreiche Besucher.
„Der Verein hat für diesen Tag alles bestens organisiert. Ich freue mich auf einen tollen Nachmittag, an dem es sicherlich die eine oder andere Emotion geben wird.“
Mit der Traditionsmannschaft der SG Dynamo Dresden, zahlreichen ehemaligen Weggefährten, zwei verdienten Spielern, die ihre aktive Laufbahn beenden, und hoffentlich einer großen Kulisse sind beste Voraussetzungen für einen unvergesslichen Fußballnachmittag geschaffen.
Der FSV Leimbach lädt alle Fußballfreunde herzlich ein, dabei zu sein und gemeinsam ein ganz besonderes Kapitel Vereinsgeschichte zu erleben. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich bestens gesorgt – jetzt fehlen nur noch viele Zuschauer, die diesem besonderen Abschied den passenden Rahmen geben.