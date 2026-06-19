Emotionales Abschiedsspiel gegen Dynamo

Mit einem Spiel gegen die Traditionself der SG Dynamo Dresden hängt Christian Otto die Fußballschuhe an den Nagel.

Anstoß der Begegnung ist um 16:00 Uhr auf dem Sportplatz in Leimbach. Die Zuschauer dürfen sich auf ein echtes Fußballfest mit zahlreichen bekannten Gesichtern und einer besonderen Atmosphäre freuen.

„Dieses Jahr werde ich mich aus dem aktiven Herrenfußball auf Großfeld verabschieden. Mein Traum war es, dies in einem großen Spiel gegen eine Traditionsmannschaft zu tun und dabei ehemalige Wegbegleiter an meiner Seite zu haben.“

Für Christian Otto ist dieses Spiel weit mehr als nur ein Freundschaftsspiel. Schon lange hegte der bekennende Dynamo-Fan den Wunsch, seine aktive Karriere mit einem besonderen Highlight zu beenden.

„Es war von Anfang an ein super Austausch – unkompliziert und entgegenkommend. Dafür bin ich der Traditionsmannschaft von Dynamo Dresden sehr dankbar.“

Mit dieser Idee kontaktierte Otto die Traditionsmannschaft von Dynamo Dresden – und stieß sofort auf offene Ohren.

Auch beim FSV Leimbach musste Otto nicht lange Überzeugungsarbeit leisten. Trainer Tom Gröll, Vorstand und Verantwortliche waren sofort begeistert.

„Man hat bei allen Verantwortlichen gespürt, dass sie richtig Lust auf dieses Event haben. Oder, wie sie selbst gesagt haben: 'Da hätten wir Bock drauf.' Dafür bin ich dem gesamten Verein unendlich dankbar.“

Viele Wegbegleiter auf dem Platz

Da laut Vorgaben der Traditionsmannschaft nur zwei Spieler unter 40 Jahren eingesetzt werden dürfen, entstand eine besondere Mannschaft mit zahlreichen ehemaligen Mitspielern und Vereinslegenden.

In der ersten Halbzeit stehen unter anderem frühere Weggefährten wie Holger Johne, Steve Lemke, Matthias Weisheit, Martin Gimpel und Robert Simon gemeinsam mit Christian Otto auf dem Platz.

Nach der Pause übernehmen Spieler der Alten Herren sowie langjährige Unterstützer des Vereins das Trikot des FSV Leimbach. Mit dabei sind unter anderem Tom Gröll, Dirk Müller, Mario Storch und Jan Kunath, der sich trotz seines vollen Terminkalenders die Zeit für dieses besondere Ereignis nimmt.

Ein weiteres emotionales Detail: An der Seitenlinie steht mit Olaf Gabriel ausgerechnet der erste Trainer von Christian Otto im Männerbereich.