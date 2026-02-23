Emotionaler Sieg des SV Magstadt, TV Nebringen mit kühlem Kopf

Kreisliga A3:

TSV Schönaich – SV Magstadt 2:3

Ein mitreißender Schlagabtausch, der die Zuschauer von der ersten Minute an in seinen Bann zog! Die Gäste aus Magstadt erwischten einen Start nach Maß, als David Juric (9.) die frühe Führung markierte und die Weichen auf Sieg stellte. Schönaich bewies jedoch Moral und kämpfte sich leidenschaftlich zurück, was noch vor der Pause durch den Ausgleich von Anton Maslun (35.) belohnt wurde. Nach dem Seitenwechsel drückte Magstadt erneut aufs Tempo: Steven Flaig (56.) brachte seine Farben mit viel Entschlossenheit wieder in Front. In einer dramatischen Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse, als Egon Werner Kuczora (86.) auf 1:3 erhöhte, doch quasi im Gegenzug verkürzte Azim Karayel (87.) für die Hausherren und sorgte für pures Herzklopfen. Ein hochemotionaler Sieg des Willens für Magstadt, der bis zum Schlusspfiff auf Messers Schneide stand.

TV Altdorf – TV Nebringen 1:3

Ein intensives Duell, in dem der TV Nebringen durch kühlen Kopf und große Entschlossenheit glänzte. Tim Luca Widmann (19.) eröffnete den Torreigen und versetzte die mitgereisten Anhänger in große Freude. Altdorf zeigte sich jedoch unbeeindruckt und antwortete mit viel Herz: Luca Zipperer (45.) markierte den umjubelten Ausgleich exakt mit dem Pausenpfiff. Die Freude der Heimelf währte allerdings nur kurz, denn direkt nach Wiederanpfiff brachte Marco Werner (49.) die Gäste mit einer leidenschaftlichen Aktion erneut in Führung. Den Deckel auf diese packende Partie setzte schließlich Mika Benz (61.), der einen Foulelfmeter sicher im Netz versenkte und den verdienten Auswärtssieg perfekt machte. Ein Nachmittag voller Kampfgeist, an dem Nebringen in den entscheidenden Momenten eiskalt zuschlug.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.