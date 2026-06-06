Emotionaler Saisonabschluss für Concordia Emsbüren

– Foto: René Diebel

Für den SV Concordia Emsbüren steht am Sonntag das letzte Saisonspiel an. Beim Auswärtsspiel in Harderberg wollen die Emsländerinnen nicht nur sportlich überzeugen – für einige Spielerinnen wird es zugleich ein emotionaler Abschied.

Mit dem Auswärtsspiel beim SV Harderberg beendet der SV Concordia Emsbüren am Sonntag seine Saison in der Frauen-Landesliga Weser-Ems. Der Tabellenzweite reist nach der jüngsten 1:3-Niederlage gegen die SpVg Aurich II mit dem klaren Ziel an, die Spielzeit positiv abzuschließen.

Trainer Marcel Gebhardt zeigte sich im Vorfeld optimistisch. „Die Mädels haben diese Woche richtig gut trainiert“, sagte der Coach. Die Mannschaft habe die Fehler aus der Partie gegen Aurich aufgearbeitet und gezielt daran gearbeitet: „Die Fehler, die wir gegen Aurich gemacht haben, haben wir angesprochen und im Training trainiert.“

Sportlich hat Emsbüren den zweiten Tabellenplatz bereits sicher, dennoch soll zum Saisonabschluss noch einmal eine konzentrierte Leistung folgen. Dabei spielt auch die besondere Atmosphäre rund um die Partie eine Rolle. „Die Mädels wollen am Sonntag nochmal alles geben, denn einige Spielerinnen werden das Trikot das letzte Mal für uns anziehen“, erklärte Gebhardt. Deshalb rechne er mit einem emotionalen Nachmittag: „Ich glaube, das wird für uns alle sehr emotional.“

Der SV Harderberg geht als Tabellenachter in die Begegnung und möchte sich ebenfalls mit einem Erfolgserlebnis aus der Saison verabschieden. Für Concordia Emsbüren bietet sich gleichzeitig die Chance, eine insgesamt starke Spielzeit mit einem positiven Ergebnis abzurunden.