Emotionaler Klassenerhalt für Alemannia

Mal haderte Thomas Erkens, mal munterte der Trainer seine Spieler auf, mal warf er aus Frust eine Wasserflasche auf den Boden. Es waren harte 90 Minuten plus Nachspielzeit für den 42-jährigen Erkens bei seinem vorerst letzten Einsatz an der Linie von Alemannia Pfalzdorf. Dann kam die große Erlösung, fielen nicht nur vom Trainer Zentnerlasten ab, als Schiedsrichter Thibaut Scheer am Mittwoch um 21.25 Uhr das letzte Spiel der Entscheidungsrunde der Gruppe vier der Bezirksliga vor gut 1000 Zuschauern endlich abpfiff.

Anschließend gab es kein Halten mehr und nur noch grenzenlosen Jubel über den 2:1 (1:0)-Heimsieg der Alemannia gegen den VfB Uerdingen, der jetzt ab Sonntag in die Abstiegsrelegation gegen Ratingen 04/19 II muss. Auf dem Platz feierten Spieler und das Team um das Team der Alemannia den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Auf den Rängen direkt hinter der Pfalzdorfer Bank jubelte die zweite Mannschaft des Klubs in Sollstärke geschlossen, weil nun der Aufstieg in die Kreisliga A perfekt war.

„Ich freue mich sehr über den Klassenerhalt und darüber, dass wir unser Image abgelegt haben. Wir sind raus aus dem Fahrstuhl“, sagte Erkens. Die Alemannia ist seit 2009 fünf Mal in die Bezirksliga abgestiegen. Jetzt ging es zum zweiten Mal nach 2014 nicht direkt wieder runter in die Kreisliga A.

Für Thomas Erkens war es ein krönender Abschluss seiner Arbeit als Trainer der Alemannia, bei der er erst von 2014 bis 2019 und bis auf eine kurze Auszeit wieder von 2021 bis Mittwochabend an der Linie gestanden hatte. Er schämte sich seiner Tränen nicht. „Denn das sind sehr emotionale Momente für mich“, sagte Erkens.

Er gab zu, dass er im Moment der Freude noch gar nicht daran gedacht hatte, dass dies sein letztes Spiel als Trainer seines „Herzensvereins“ gewesen sei. „Dafür gab es noch keine Zeit, zumal ich ja auch nicht sicher sein konnte, dass es wirklich es mein letztes Spiel als Trainer sein würde“, so Erkens. Schließlich drohte die Gefahr, dass die Saison in eine weitere Verlängerung gehen könnte.

Chancenwucher der Alemannia

Die Alemannia wäre beinahe dafür bestraft worden, dass sie allzu schludrig mit allerbesten Torchancen umgegangen war, die sich ihr in Hälfte zwei geboten hatten. Der VfB Uerdingen, anfangs nur darauf bedacht, mit konzentrierter Defensivarbeit die Null zu halten, musste seine Taktik ändern, nachdem Dominik Saat (44.) das 1:0 für den Gastgeber erzielt hatte.

Nach dem Wechsel versuchte auch der VfB offensive Akzente zu setzen, was der Alemannia viel Raum für Konter gab. Gut ein halbes Dutzend bester Gelegenheiten ließ das Team aus. Das brachte Erkens an der Linie zur Verzweiflung und der Feststellung: „Wir lassen die Dinger liegen und kriegen gleich hinten eine Lusche rein.“

Auch das 2:0 des eingewechselten Jamie Caspers (78.) brachte nicht die Erlösung. Denn die Alemannia wurde jetzt noch mehr in die Defensive gedrängt. Und nachdem Michele-Vincenzo Permnice (88.) für Uerdingen verkürzt hatte, begann das große Zittern.

Es fehlten am Ende nur ein paar Zentimeter – und die Saison wäre für die Alemannia in die nächste Verlängerung gegangen, statt am kommenden Mittwoch in den Flieger zur Abschlussfahrt an den Ballermann zu steigen. Lukas Steuken vergab in der dritten Minute der Nachspielzeit die große Chance zum 2:2 für den VfB Uerdingen, das für Pfalzdorf weitere Entscheidungsspiele gegen den dann punkt- und torgleichen TSV Krefeld-Bockum bedeutet hätte.

„Wir haben es unnötig spannend gemacht“, sagte Erkens, für den der Erfolg am Mittwoch ein weiterer „ganz besondere Moment als Trainer der Alemannia nach der Meisterschaft in der Kreisliga A vor einem Jahr“ war. Das wurde an Ort und Stelle ausgiebig gefeiert. Die erste und zweite Mannschaft stießen im Stadion auf eine erfolgreiche Saison an. Die dritte Halbzeit hatte einige Verlängerungen.