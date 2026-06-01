Emotionaler Heimsieg: Scharmbeck vollendet Klassenerhalts-Märchen

Die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen verlängert ihr Landesliga-Abenteuer auf unbestimmte Zeit. Mit dem sechsten Sieg aus den letzten sieben Spielen machte der Aufsteiger den Ligaverbleib nun sogar am vorletzten Spieltag fix. Eine Leistung, die der SG vor wenigen Wochen wohl kaum einer zugetraut hätte.
Zwischenzeitlich wirkte es so, als müssten die Scharmbecker zu viel Lehrgeld in der höheren Spielklasse zahlen. Stattdessen gelang es dem Aufsteiger sich gerade noch rechtzeitig an die Landesliga zu gewöhnen und mit einem fast schon unheimlichen Lauf den Klassenerhalt zu verwirklichen. Nachdem Marvin Schulga eine Vorarbeit von Simon-Martin Meyer verwertete (56.), war ein unterhaltsamer Fußballnachmittag eröffnet.
Mit dem Anbruch der Schlussphase legte Micha Oertzen nach (77.), doch Daniel Horn näherte die Hoffnungen Heidetals (87.). Nur wenige Augenblick später stellte Mohamed Nams Camara den alten Abstand mit einem Distanzschuss wieder her (88.). Dass Torben Riemer kurz darauf die Rote Karte sah (90.+2) und Joel Schaate nochmal verkürzte (90.+4), macht die Begegnung nicht mehr entscheidend scharf.