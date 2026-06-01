Emotionaler Heimsieg: Scharmbeck vollendet Klassenerhalts-Märchen

Zwischenzeitlich wirkte es so, als müssten die Scharmbecker zu viel Lehrgeld in der höheren Spielklasse zahlen. Stattdessen gelang es dem Aufsteiger sich gerade noch rechtzeitig an die Landesliga zu gewöhnen und mit einem fast schon unheimlichen Lauf den Klassenerhalt zu verwirklichen. Nachdem Marvin Schulga eine Vorarbeit von Simon-Martin Meyer verwertete (56.), war ein unterhaltsamer Fußballnachmittag eröffnet.