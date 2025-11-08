Emotionaler Einstand: FSV 08 Bietigheim-Bissingen erkämpft Remis

Neuer Trainer, neue Energie

Es war das erste Spiel unter der Leitung von Daniel Zmpitas – und die Spieler des FSV 08 wollten von Beginn an ein Zeichen setzen. Es entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der der FSV erneut seine Moral und Widerstandskraft unter Beweis stellte.

Früher Rückstand und schnelle Antwort

Der Start verlief allerdings nicht nach Wunsch. Bereits in der 12. Minute brachte Daniele Gabriele die Gäste aus Ravensburg in Führung. Der FSV 08 zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und antwortete postwendend: Nur eine Minute später verwandelte Bleart Dautaj einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich.

Die Partie blieb umkämpft, beide Teams suchten den direkten Weg zum Tor. In der 35. Minute war es erneut Daniele Gabriele, der für Ravensburg traf und die Gäste zur Halbzeit mit 2:1 in Führung brachte.

Kampfgeist und späte Belohnung

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Der FSV 08 stemmte sich gegen die drohende Niederlage, zeigte viel Einsatz und verteidigte leidenschaftlich. Auch wenn Ravensburg immer wieder gefährlich wurde, hielt die Defensive um Kapitän Andre Sirianni stand.

In der Schlussphase warfen die Gastgeber alles nach vorne – und wurden in der Nachspielzeit für ihren Mut belohnt. Der eingewechselte Onesi Kuengienda erzielte in der 90.+3 Minute den umjubelten Ausgleich zum 2:2. Der Treffer krönte eine kämpferische Vorstellung der Zmpitas-Elf.

Ein Punkt mit Signalwirkung

Der späte Ausgleich war nicht nur wichtig für die Moral, sondern auch für die Tabelle. Mit dem Punktgewinn verbessert sich der FSV 08 auf 16 Zähler und belegt Rang 15 in der Oberliga Baden-Württemberg. In einem engen Tabellenkeller kann jeder Zähler entscheidend sein – und dieser Punkt dürfte Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geben.

Ausblick auf das nächste Spiel

Am kommenden Freitag (14. November, 19 Uhr) steht bereits das nächste schwere Spiel an. Dann reist der FSV 08 Bietigheim-Bissingen zum FC Nöttingen. Der Gegner rangiert mit 26 Punkten auf Platz fünf der Tabelle und gehört zu den offensivstärksten Teams der Liga.

Für den FSV geht es darum, an die kämpferische Leistung aus dem Ravensburg-Spiel anzuknüpfen und den positiven Trend unter Daniel Zmpitas fortzusetzen. Mit der gezeigten Moral und der Entschlossenheit aus den letzten beiden Spielen soll der Aufwärtstrend nun auch auswärts bestätigt werden.